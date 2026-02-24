Las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat crecen un 1,3% en enero

Archivo - Alojamiento rural - TURISME - Archivo

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana subieron un 1,3% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 1.403.655 pernoctaciones. Encadena ocho meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de enero en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,34% menos de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 489.756 viajeros. Por nacionalidad, 266.400 eran residentes en España, el 54,39%, mientras que 223.355 (45,61%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 3% y los extranjeros aumentaron un 3,1%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 616.623 las realizaron residentes en España (un 43,93%), mientras que 787.032 (56,07%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 78,22 euros, lo que representa una subida del 5% interanual. En general, los precios subieron un 6,06% respecto al año anterior en la Comunitat Valenciana.

En total, en la Comunitat se alcanzó en enero una ocupación del 41,95% y el sector hotelero empleó a 12.957 personas (un incremento del 2,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07%, seguida de Madrid (52,87%) y Cataluña (46,55%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (23,6%), Cantabria (23,81%) y Castilla-La Mancha (23,93%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43%) en enero junto a Cataluña (14,77%) y Andalucía (14,29%).

