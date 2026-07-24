Las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat Valenciana ascienden un 1,6% en junio, hasta sumar 3,2 millones

Archivo - Detalle del cartel de un Hotel de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana crecieron un 1,6% en junio en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 3.247.155 pernoctaciones y encadena 13 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 1,75% menos de turistas en junio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 999.383 viajeros. Por nacionalidad, 560.373 eran residentes en España, el 56,07%, mientras que 439.010 (43,93%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 4,1% y los extranjeros aumentaron un 1,4%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 1.600.994 las realizaron residentes en España (un 49,3%), mientras que 1.646.161 (50,7%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 120,27 euros, lo que representa una subida del 4,3% interanual. En general, los precios subieron un 6% respecto al año anterior en Comunitat Valenciana.

En total, en la Comunitat Valenciana se alcanzó en junio una ocupación del 68,33% y el sector hotelero empleó a 20.615 personas (un incremento del 0,2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,5%, seguida de Canarias (70,13%) y Comunitat Valenciana (68,33%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (36,15%), Extremadura (38,64%) y Ceuta (38,95%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,84%) en junio junto a Cataluña (17,43%) y Andalucía (15,63%).