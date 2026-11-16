Una persona dispara con balines a un autobús de la EMT en Natzaret sin causar heridos

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VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona disparó este domingo por la noche con una pistola de balines a un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) cuando circulaba por el tramo comprendido entre la calle Ignacio de Zuloaga y el Camino del Canal, en el barrio de Natzaret de València, según han confirmado fuentes municipales y policiales. No se han reistrado heridos como consecuencia del suceso.

Los hechos sucedieron sobre las 21.00 horas del domingo cuando un bus de la línea 30 de EMT Valencia recibió un disparo de una pistola, aparentemente de aire comprimido, en una luna lateral. El conductor del vehículo llegó a ver cómo la persona sacaba la pistola y disparaba al autobús, un impacto que llegó a una de las lunas, que quedó agrietada.

En ese momento, el conductor tuvo que detener la marcha del vehículo para comunicar lo sucedido al Centro de Coordinación de Operaciones, desde donde se denunciaron los hechos de inmediato a la Policía Nacional.

De la investigación se ha hecho cargo el grupo de atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial que, de momento, no ha realizado ninguna detención. Al lugar acudieron, tras recibir el aviso, varias patrullas de la Policía Nacional.