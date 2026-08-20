Personal de prevención de incendios protesta de nuevo ante el Palau con un remo vikingo: "No queremos que nos toreen"

Personal de prevención de incendios protesta de nuevo ante el Palau realizando un remo vikingo - STAS-INTERSINDICAL

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Personal de prevención de incendios se ha concentrado por tercera vez frente al Palau de la Generalitat con diademas de fuegos en la cabeza, cascos y han realizado un remo vikingo para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, trabajar durante todo el año, y denunciar que "durante años se han estado aprovechando" de su vocación: "Estamos quemados de que nos toreen".

El portavoz de STAS-Intersindical Valenciana, Toni Bernat, en declaraciones a Europa Press, ha recalcado que la situación "ha reventado por todos los sitios": "Ya no nos dotan de agua potable y no hay trabajo en los observatorios. No es que estén rozando la ilegalidad, es que ya entran directamente".

En ese sentido, ha recalcado que el aumento del calor demuestra que la necesidad de prevención de incendios es "innegable" y no puede limitarse a "un trabajo de verano ni de una temporadita", sino que "debemos trabajar todo el año para poder profesionalizar el servicio y para tener una estabilidad laboral".

Los participantes en la protesta, protegidos bajo sombrillas, se han desplazado desde el Palau hasta la Plaza de la Virgen para regresar de nuevo al edificio de la Generalitat "para ver si alguien" les quería atender: "Y como en las dos ocasiones anteriores, nadie nos ha hecho caso y parece que siguen negándose a escucharnos y a contestar a lo que les estamos pidiendo cuando son demandas básicas", ha manifestado Bernat.

Así se han concentrado tras una pancarta con el lema 'Estem cremats de que ens toregen (estamos quemados de que nos toreen) y por debajo de ella han lanzado humo. Asimismo, han exihibido carteles con reivindicaciones como 'Hora trabajada, hora pagada'; 'Vaersa i GVA no pagan todo el trabajo de prevención de incendios, salario categoría D ya'; 'Más inversión todo el año en personal y medios en condiciones dignas'; 'El monte se protege todo el año'; 'Hacemos mucho, pedimos poco'; 'Horario imprevisible, conciliación imposible'; o 'Las chapuzas de urgencia agotan nuestra paciencia', entre otras.

El portavoz STAS-Intersindical Valenciana ha criticado también "la contratación de 120 trabajadores sin ningún proceso selectivo" para reforzar la plantilla: "Meten en plena campaña de incendios, en pleno agosto, a personal sin ninguna formación conocida".

Del mismo modo, ha criticado que "el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha hecho anuncios de que va a dar 500.000 euros a la ganadería y 3 millones a las brigadas de los pueblos que también entran sin ningún tipo de proceso, tiene dinero para todos menos para nosotros, no sé si está manteniendo un pulso por orgullo o es que sencillamente se burla de nosotros", ha denunciado.

HUELGA 30 Y 31 DE AGOSTO

Ante esta situación, STAS-Intersindical Valenciana, junto a CCOO y UGT, ha convocado un paro los próximos días 30 y 31 de agosto. "No era nuestra intención llegar una huelga con el sacrificio que supone para el trabajador, pero llegamos a esta medida tan drástica al no obtener respuesta por parte de la Generalitat Valenciana", ha señalado.

Asimismo, ha anunciado la convocatoria de una nueva concentración el día 31 en la Ciudad Administrativa del 9 d'Octubre frente a la torre de la Conselleria de Medio Ambiente. "Pretendemos que se nos haga caso, que se nos escuche y que se nos considere la categoría de funciones que realizamos", ha apostillado.

El personal de prevención de incendios reclama "la estabilidad y ampliación anual del servicio durante doce meses para las unidades móviles; un mínimo de nueve meses para los observatorios forestales y los refuerzos temporales necesarios según las necesidades del servicio", ha señalado STAS-Intersindical en un comunicado.

Asimismo, reclaman "condiciones laborales dignas con una jornada continuada de siete horas para las patrullas móviles, acondicionamiento adecuado de los observatorios y reconocimiento económico de la mayor dedicación, penosidad y peligrosidad". Asimismo, reclaman "el reconocimiento de las funciones realmente desempeñadas, con una clasificación profesional mínima equivalente al Grupo D/C2 de la Administración".