Una persona fallecida y tres heridas en un accidente en la A-35

VALÈNCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente ocurrido en la tarde de este sábado en la A35, a su paso por la localidad valenciana de Montesa, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El suceso se ha producido sobre las 17.30 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia TNA, un Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU cuyo equipo médico ha asistido a tres personas: una mujer de 24 años por contusiones, otra mujer de 58 por politraumatismo y un hombre de 56 por fractura de tibia y peroné. Todas ellas han sido trasladadas al Hospital de Xàtiva, detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Además, en el siniestro ha fallecido otra persona de la que no se dispone de la edad, apuntan las fuentes sanitarias.

Por su parte, desde el Consorcio han actuado un sargento de Alzira, bomberos de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada.

Estos efectivos han rescatado a dos personas a las que han transferido a medios sanitarios, mientras que una tercera ha salido despedida del vehículo, precipitándose a una carretera secundaria a un nivel inferior i ha fallecido.