PichiAvo se presenta a la Finca Roja con arte efímero y voluntad de reivindicar la comunidad - ÁLVARO SANMARTÍN

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

PichiAvo --el dúo creativo integrado por Juan Antonio Sánchez y Álvaro Hernández-- muestra su "carta de presentación" como nuevo vecino de la emblemática Finca Roja de València con una acción artística que reivindica "la memoria inmaterial del edificio, su rica historia y el valor de comunidad como forma de habitar".

Durante unas horas, los creadores urbanos han transformado un piso que lleva más de una década cerrado y sin luz eléctrica en una intervención artística efímera que propone un recorrido por las diferentes estancias de la vivienda. De este modo, se establece un diálogo entre la memoria de la Finca Roja, las huellas que el paso del tiempo ha dejado en el espacio y las obras de PichiAvo.

Toda la experiencia se desarrolla a la luz de unas nuevas velas escultóricas --'Metaxis'--, elaboradas por los artistas en colaboración con la marca barcelonesa Cerabella y que pretenden poner en valor también la belleza de lo artesanal.

Con esta acción temporal --que se ha planteado en formato íntimo con acceso a la prensa y difusión por redes sociales--, los PichiAvo se 'presentan' a su nueva comunidad de vecinos, ya que han adquirido este inmueble como vivienda pero, también, como espacio de cocreación artística. "Creemos que cada vecino debe aportar a la comunidad lo que pueda y lo que le representa y, en nuestro caso como somos artistas, queremos sumar con creatividad, siempre desde el respeto", explican Pichi y Avo en declaraciones a Europa Press.

El proyecto, para el que han contado con la colaboración de la curadora Cara Jaria, parte de la fascinación de los artistas por ele espacio y, además, por un hallazgo: el libro 'Memorias de la Finca Roja', publicado hace casi dos décadas y que recopila una colección de recuerdos de personas que han vivido en este edificio, inaugurado en 1934.

"A partir de aquí, se planteó un evento en el que recuperar algunos fragmentos de la memoria, que a veces quedan ocultos, de la Finca Roja, un hito arquitectónico emblemático de la ciudad, pero también, de puertas para dentro, una comunidad. Esto se vincula con la obra de Pichiavo, muy interesada en explorar el pasado para traerlo al presente e, incluso al futuro", relata la comisaria.

Bajo este prisma, la intervención une trabajos prácticamente inéditos con otros más antiguos y una evocación de la técnica del fresco de la que se han impregnado tras una estancia en Pompeya.

Así, antes de iniciar el proceso de reforma del piso, que se encuentra en un gran porcentaje de origen, algo que interesaba especialmente a los artistas, Pichiavo ha querido mostrar a belleza que contiene en este momento "con tanta historia y narrativa".

"Posteriormente, nos hemos planteado la reforma siempre teniendo en cuenta los orígenes de la Finca Roja y dándole valor a la restauración generando algo más", subrayan. Por eso, la acción de este jueves es "el inicio de una historia en la que vamos a mantener el concepto de vivienda, pero utilizándola además para que sucedan cosas artísticas.

Hoy en día, casi todo es poco personal. Y no hay nada más personal que invitar a la gente a tu casa", reflexionan.

PichiAvo insiste en el valor de la Finca Roja, una auténtica "genialidad" avanzada a su tiempo, puesto que hay que pensar que el proyecto, ideado en los años veinte del pasado siglo ya apostaba por conceptos como la sostenibilidad, el autoabastecimiento y, sobre todo, una concepción comunitaria.

REVALORIZAR LOS CUIDADOS

"Nos gusta darle valor a eso. Ahora está de moda 'crear barrio'; pues también hay que generar comunidad, saludar a tu vecino, ayudarnos...", dicen los artistas, mientras que la curadora abunda en el deseo de revalorizar los cuidados que rodea al proyecto.

En resumen, PichiAvo aspira a aportar su granito de arena a la historia de un espacio crucial en la capital del Turia escribiendo "un nuevo capítulo en el que confluyen el pasado, el presente y el futuro". Y lo hace "con mucha ilusión" de ayudar a que se ponga aún mas en valor este lugar, se cuide y proyecte, concluyen los autores.