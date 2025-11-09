'La Piedad' de Alfondeguilla recupera su esplendor tras una intervención del área de Restauración de Diputación

CASTELLÓ, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Restauración de la Diputación de Castellón ha devuelto el valor artístico y devocional de la escultura de madera policromada 'La Piedad' de Alfondeguilla, que ahora podrá seguir siendo "una parte esencial del patrimonio cultural y religioso del municipio tras el minucioso trabajo llevado a cabo", según ha infromado la corporación provincial en un comunicado.

"Devolver a los vecinos de Alfondeguilla esta obra demuestra el compromiso que tenemos por preservar el valor artístico y patrimonial de los tesoros de los municipios de nuestra provincia", ha señalado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien se ha desplazado esta semana al municipio para llevar a cabo la entrega de la pieza restaurada, una obra devocional de los siglos XVIII-XIX.

Se trata de una escultura de madera policromada que se conserva en la ermita del Cristo del Calvari de Alfondeguilla. La actuación del Servicio de Restauración de la Diputación de Castellón ha permitido devolverle su integridad estética y asegurar además su conservación "a largo plazo".

Su procedencia es, según la tradición oral, de la isla de Ibiza. Esta pequeña obra (79 x 34 x 24 cm) representa la clásica escena de 'La Piedad'. Se trata de un conjunto de imaginería popular "de gran arraigo en la tradición religiosa local de la época", ha indicado la corporación provincial.

La intervención ha seguido criterios actuales de conservación y restauración "respetuosa", con el objetivo de recuperar la autenticidad de la pieza "sin alterar su naturaleza original". Entre las actuaciones realizadas destacan la limpieza superficial, la eliminación de repintes no originales, la consolidación del soporte y de las capas pictóricas, el tratamiento contra xilófagos y la reposición volumétrica de los dedos faltantes del Cristo y dos estrellas de la aureola de la Virgen, llevada a cabo con técnicas y materiales compatibles.