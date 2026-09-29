Pignoise celebrará los 20 años de 'Anunciado en Televisión' el 17 de abril en la Sala Auditorio Roig Arena

Cartel del concierto de Pignoise - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pignoise se embarca en la gira 'Anunciado en Televisión', que incluye una parada en la Sala Auditorio Roig Arena programada para el 17 de abril. La banda conmemora así los 20 años de uno de los discos que marcó "un antes y un después" en su trayectoria y que se convirtió en parte de la banda sonora de toda una generación.

Publicado originalmente en 2006, 'Anunciado en Televisión' catapultó a Pignoise al éxito con canciones como 'Nada que perder' y 'Te entiendo', dos temas que quedaron especialmente ligados a la serie de televisión 'Los hombres de Paco' y que contribuyeron a consolidar a la banda como "uno de los nombres fundamentales" del pop punk nacional de los 2000.

Dos décadas después, Pignoise recupera este álbum con una reedición y lo lleva de nuevo a las salas para reencontrarse con las canciones que marcaron aquella etapa y con un público que ha crecido con ellas.

El concierto en la Sala Auditorio Roig Arena será una oportunidad para volver a cantar en directo algunos de los grandes éxitos de la banda y celebrar 20 años de un disco que sigue sonando con fuerza. Las entradas para el concierto de Pignoise salen a la venta el jueves, 8 de octubre, a las 12.00 horas, en roigarena.com, según ha informado la organización en un comunicado.