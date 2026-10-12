Pilar Bernabé encabezará la lista socialista a las generales del 29N por Valencia, seguida de España y Torró

Archivo - La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, encabezará la lista electoral de los socialistas por la provincia de Valencia para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, según han indicado a Europa Press desde el PSPV-PSOE.

Asimismo, han avanzado que tras el número uno de esa candidatura que liderará Bernabé, estarán como número dos el ministro de Hacienda, Arcadi España, y como número tres, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Bernabé, que también encabezará la lista de los socialistas a la Alcaldía de València para los próximos comicios municipales, podrá compatibilizar ambas candidaturas, tanto la dirigida al Congreso como la dirigida para liderar el consistorio de la capital valenciana, han señalado desde el PSPV-PSOE.

Durante esta semana se llevarán a cabo comités provinciales de esta formación en los que se presentarán las listas de cada una de las tres provincias de la Comunitat Valenciana al Congreso con vistas al 29N.

Posteriormente, esas listas pasarán por una reunión de la ejecutiva del PSPV y de ahí se remitirán a Madrid, al PSOE. Está previsto que el próximo sábado, se aprueben las listas valencianas en el Comité Federal del PSPV.