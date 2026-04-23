Plácido Domingo, Pablo López, Siempre Así y Los Morancos se incorporan al cartel de SOM Festival 2026

Archivo - Imagen de archivo del cantante Pablo López - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 23 Abr. (EUROPA PERSS) - -

SOM Festival continúa ampliando el cartel de su próxima edición con la incorporación de Plácido Domingo, que actuará con la Orquestra Simfónica de Castellò; Pablo López; Siempre Así y Los Morancos. Con estas nuevas confirmaciones, el ciclo reafirma su apuesta por una programación diversa y de calidad, capaz de atraer a públicos de distintos perfiles en el enclave único del Puerto de Castellón, según ha informado la organización en un comunicdo.

El pianista, compositor y cantante Pablo López será uno de los grandes protagonistas del festival con su actuación el próximo 17 de julio. El artista malagueño, reconocido por su sensibilidad y su capacidad para emocionar en directo, ha firmado algunos de los temas más destacados del pop nacional reciente como 'La mejor noche de mi vida' o 'Tu enemigo', junto a Juanes. Sus conciertos destacan por una puesta en escena íntima en la que el piano se convierte en el eje de una experiencia emocional muy directa con el público.

Por su parte, Plácido Domingo, una de las grandes figuras de la música a nivel mundial, actuará el próximo 26 de julio en un formato totalmente excepcional con la Orquestra Simfònica de Castelló. Con una trayectoria legendaria, el tenor ha brillado tanto en la ópera como en la zarzuela, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del panorama internacional.

Galardonado con múltiples premios Emmy y Grammy, su presencia en SOM Festival supone una oportunidad excepcional para disfrutar de una de las voces más importantes de la historia reciente, según la organización.

El cartel se completa en su vertiente musical con Siempre Así, que actuarán el domingo 2 de agosto. Con más de 35 años de carrera y más de 1.500 conciertos, la formación sevillana ha llevado sus rumbas por todo el mundo, convirtiéndose en sinónimo de celebración. En su directo no faltarán temas emblemáticos como 'Se me va' o 'Para volver a volver', en un espectáculo pensado para conectar de forma directa con el público.

A esta programación se suma también el humor de Los Morancos, que actuarán el 8 de agosto. El dúo formado por Jorge y César Cadaval es uno de los referentes del humor en España desde los años 80, gracias a sus parodias, personajes icónicos y su capacidad para retratar con ironía los estereotipos sociales. El dúo repite en SOM Festival con su nuevo espectáculo 'Bota Antonia', tras su "arrollador" paso en la edición de 2025.

Su espectáculo en SOM Festival combinará humor, música y guiños al flamenco -una de sus señas de identidad- en una velada pensada para el entretenimiento y la conexión con el público, manteniendo su característico estilo cercano y desenfadado.

Con estas incorporaciones, SOM Festival continúa configurando un cartel ecléctico que combina grandes figuras internacionales con artistas nacionales y propuestas de entretenimiento. El ciclo se celebrará entre el 17 de julio y el 9 de agosto en el Puerto de Castellón, con una programación variada en un entorno privilegiado junto al mar Mediterráneo.

SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana. Las entradas están a la venta en www.somfestival.es