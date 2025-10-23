Planas replica a Trump que la aportación de España a la OTAN es "positiva y leal" y defiende que cumple sus compromisos

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido la "aportación positiva y leal" de España a la Organización del Tratado de la Alianza Atlántica (OTAN) y ha recalcado que "el grado" y la "lealtad" con la que cumplen sus compromisos es "el elemento fundamental para juzgar la actitud de España".

Así se ha expresado este jueves el titular de Agricultura en declaraciones a los medios de comunicación en Torrent (Valencia), al ser preguntado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cargado de nuevo contra España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del cinco por ciento del PIB acordado en la cumbre de líderes de la OTAN a finales de junio en la ciudad neerlandesa de La Haya. "Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", ha manifestado Trump al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Al respecto, Planas ha sostenido que España es "un socio absolutamente leal" de la OTAN, con "compromisos muy claros" de apoyo a Ucrania, de despliegue de fuerzas en las misiones de la OTAN, que ha asegurado que van a "continuar cumpliendo". "El grado con que cumplimos esos acuerdos y la lealtad con que lo hacemos creo que es el elemento fundamental para juzgar la actitud de España", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejó muy claro" en la reunión del Consejo de la OTAN cuál era la posición de España, que mantienen.

"Evidentemente, lógicamente, debe ser entendida como lo que es: una aportación positiva y leal a la defensa de Europa y una aportación positiva y leal a todos los compromisos que hemos adquirido, en particular en materia de despliegue de fuerzas y de seguridad, en un contexto complejo y difícil como es el de la invasión de la ilegal e injustificada de Ucrania por parte de Rusia", ha subrayado.