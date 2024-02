La plantilla de Roca Tiles se moviliza contra el ERE de extinción de 120 puestos de trabajo y anuncia paros

CASTELLÓ, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La platilla de la empresa Roca Tiles, tras la concentración realizada este miércoles en el marco de la Feria Cevisama, ha anunciado paros de dos horas por turno este jueves y una parada de 24 horas el viernes contra el ERE de 120 puestos de trabajo. El lunes se retomarán las movilizaciones que irán aumentando de intensidad sin descartar la huelga indefinida, según ha informado CCOO en un comunicado.

José Luis Adelantado, portavoz de CCOO Hàbitat PV en Roca Tiles, ha cuestionado que la segunda mayor empresa del mundo -el Grupo Lamosa al que pertenece Roca Tiles- pueda alegar motivos económicos u organizativos, y sostiene que la marca "está fabricando los azulejos en otras fábricas".

CCOO atribuye las dificultades a cuestiones como la desinversión en la planta castellonense, "pese a la promesa de 50 millones que no han cumplido". "No han invertido en el negocio, tenemos pedidos de producto solicitando que les fabriquemos piezas grandes pero no han comprado los hornos necesarios para cocerlas. Si Roca tiene pérdidas es desde que ellos han venido porque hemos encadenado ERTE, ERES y ahora el ERE de cierre", ha señalado el sindicato.

La plantilla defiende que trabajo hay, de hecho aseguran que les están produciendo en otras empresas e incluso que "hay una empresa que tiene un horno para nosotros exclusivamente, mientras nos han dejado morir", ha subrayado.

CALENDARIO DE PROTESTAS Este jueves han convocado paros de dos horas por turno, pasado mañana pararán todo el día y apoyarán las movilizaciones por el desbloqueo del convenio sectorial y a partir del lunes iniciarán una serie de nuevas movilizaciones.

"Nos hemos reunido con diversas instituciones y recabado apoyos municipales, como el comprometido por parte del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó y el de Sagunto a través de sus fuerzas políticas y alcaldías", han asegurado.

El lunes se reunirán con el Ayuntamiento de Nules y con el alcalde de Sagunto. Desde la sección sindical han agradecido la respuesta y han asegurado que se han volcado con ellos, pues "van a intentar hacer recolocaciones y nos apoyan en todo".

Es más, desde el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó le dijeron que les habían dado una bonificación del 30 por ciento por poner las placas solares en el techo, sin embargo temen que con esas ayudas en vez de mantener los puestos de trabajo "se van a pagar los finiquitos y las indemnizaciones de los compañeros y compañeras de Roca Tiles".