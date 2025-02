Plataforma per l'Ensenyament no descarta ir a la justicia por la consulta de lengua y anima a manifestarse contra Mazón

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha convocado a padres y madres a participar este sábado en la quinta manifestación para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión en la dana, como sección del ámbito educativo para protestar por la "cantidad de errores y conflictos" que está registrando la consulta sobre la lengua base y ha vuelto a exigir su invalidación.

Así, lo ha señalado el presidente de FAMPA-València y portavoz de la Plataforma, Rubén Pacheco, en una rueda de prensa ante la sede de la Conselleria de Educación para anunciar las próximas medidas que adoptarán ante "las incidencias de las familias para rellenar correctamente la consulta por la lengua".

Al respecto, ha reclamado la anulación de la consulta y ha pedido a las familias que se sumen a esta manifestación contra Mazón por "el mal funcionamiento que está teniendo la consulta, los dudas y los conflictos que está generando" y por "la represión de Inspección Educativa, por indicación de Conselleria, contra los centros educativos, profesores, contra las madres y padres y las AMPA que promueven el voto al valenciano". Asimismo, la Plataforma ha dado su apoyo a la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes para el próximo 4 de marzo.

Pacheco ha explicado que todavía no se ha podido hacer un recuento de las quejas por las incidencias porque están "recibiendo una enorme cantidad" debido a "los muchos errores del sistema y a la mala programación de esta consulta", "no por falta de pericia de las personas que están intentando hacer efectivo su voto", ha recalcado.

Por ello, ha instado a Conselleria a "resolver las quejas y dar la posibilidad inmediata a las familias de corregir su voto porque los fallos son atribuibles al sistema".

En ese sentido, ha destacado que si no se retira la consulta acompañarán a todas las familias que quieran presentar alguna reclamación y para ello ya tienen preparados los escritos para que puedan rellenar sus datos y agregar la información que consideren oportuna y enviarlo tanto al registro de entrada de la Dirección General de Ordenación como a la propia Dirección General de Política Lingüística.

Del mismo modo, continuarán con medidas de protesta, como manifestaciones, y no descartan acudir a la Justicia: "Representaremos a las familias hasta donde sea necesario, si se debe llevar a los tribunales, las llevaremos".

Entre los errores más comunes que han detectado figura que si se contesta la consulta desde el móvil en vertical en la pantalla no se ve la casilla de valenciano y "mucha gente marca la casilla de castellano por error" y ha criticado "la confusión porque además la gente está votando con mucha falta de información".

Así, se ha referido a las familias que marcan por la zona incorrecta, bien la de influencia o bien la limítrofe, especialmente en el paso de 6.º de Primaria a Secundaria, cuando "no tiene por qué saberlo" o los casos que desconocen que si se tienen varios hijos en un centro de primaria y en el instituto adscrito puntúa como hermanos en el centro y hay que especificar cuántos.

Del mismo modo, ha arremetido contra "los impedimentos" de Conselleria a las campañas de información que algunas entidades han hecho, lo que a su juicio "demuestra hasta qué punto esta desinformación es intencionada por parte de la Administración". "No puede ser que no se hayan despejado todas los dudas, todos los problemas y todas esas casuísticas concretas que no aparecen reflejadas en el texto de la ley y después se apliquen de una manera o de otra a criterio de la Conselleria sin su información previa", ha refutado.

"AMENAZAS CLARAS"

Asimismo, ha criticado "las amenazas claras que están recibiendo docentes de apertura de expedientes disciplinarios, o sanciones de un año sin trabajo con llamadas telefónicas, que no suelen plasmarse en escritos, o a los equipos directivos de recibir sanciones o quitarles ayudas cuando estos centros y estos docentes lo que están haciendo es cumplir la ley".

En ese sentido, ha recalcado que "como representantes de la Administración, como funcionarios públicos, están obligados a promover el uso y el enseñamiento del valenciano como lo está la propia Conselleria, y en lugar de eso está amenazando a aquellos que sí que están cumpliendo la ley".

La Plataforma está integrada por FAMPA- València, STEPV, Federació d'Educació CCOO PV, UGT Ensenyament Serveis Públics PV (UGTSP-PV), Escola Valenciana, CAVE-COVA, CGT PV-M, FAAVEM, FEPV, SEPC València, BEA, Sindicat d'Estudiants, Associació de Directors de Primària-PV, Associació de Directors de Secundària, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica PV, ADIDE-PV, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa y València Laica