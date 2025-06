Plataforma per l'Ensenyament "suspende" a Rovira por su "mala" gestión del curso: "Es el peor conseller de la historia"

Hace balance de un curso "caótico" marcado por la "desatención" a la zona afectada por la dana y el "maltrato" al valenciano

Educación defiende "el gran esfuerzo" ante problemas derivados de la barrancada y dice que la nota de la ministra Alegría es "no presentado"

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha "suspendido" al conseller de Educación, José Antonio Rovira, por su "mala gestión" durante el curso escolar 2024-2025 en cuestiones como la atención a los centros afectados por la dana, el fomento del valenciano o las plantillas del profesorado: "No hemos tenido en la historia de nuestra democracia peor conseller de Educación", han aseverado.

Así lo ha afirmado este miércoles el portavoz de la Plataforma, Rubén Pacheco, en declaraciones a los medios durante la concentración celebrada frente la Conselleria de Educación donde los diferentes sindicatos participantes han portado el 'boletín de notas' del conseller con todas las asignaturas del cursos suspensas.

"El señor Rovira está suspenso absolutamente en todo, en valenciano, en infraestructuras, en atención a la diversidad, en atención a las necesidades específicas del alumnado, en democracia participativa... No hay ni una sola cuestión en la que haya mejorado ni tan solo quedarse como estaba, de manera que la única opción posible es el suspenso absoluto", ha aseverado el tamién presidente de Fampa-València.

Ante esta situación, ha pedido la dimisión del responsable de Educación y ha asegurado: "no hemos tenido en la historia de nuestra democracia peor conseller de Educación, que además se vanagloria de no tener conocimientos en educación y lo cuenta como algo bueno para él".

En este sentido, ha señalado que el balance del curso escolar es "caótico" y ha puesto como ejemplo "la desatención a la zona afectada por la dana". "El conseller Rovira solo ha aparecido por allí a escondidas, no ha avisado nunca, la única vez que ha ido ha ido a escondidas y ha desatendido por completo a la comunidad educativa de la zona afectada, eso es lo más grave", ha indicado.

También ha apuntado al "maltrato del valenciano" y al intento de "hacer desaparecer al valenciano de las aulas" con "esa mentira de consulta acompañada de una ley (la de 'libertad' educativa), que ha sido un insulto para la comunidad educativa".

PARALIZACIÓN EL PLAN EDIFICANT

Y a la cuestión sobre las plantillas del profesorado: "No podemos tener un sistema educativo en el que los acuerdos de plantillas no se apliquen; la atención a nuestros hijos no es la buena porque no hay profesores necesarios, no se puede atender a la diversidad, no se puede atender a la inclusión, además saltándose las sentencias que lo obligarían a hacerlo, es una falta de respeto al sistema en conjunto que no tiene parangón", ha manifestado Rubén Pacheco.

Asimismo, desde la Plataforma también "suspenden" al conseller en cuestiones como las infraestructuras escolares por "la paralización del Plan Edificant que ha dejado muchos centros sin las reformas y las obras previstas"; el transporte escolar cuyo servicio "continua siendo un problema para muchas familias, especialmente para el alumnado con necesidades educativas especiales".

Así como en el acondicionamiento de los centros por "incumplir su deber de adaptar los centro a la nueva realidad climática"; en Formación Profesional por "la oferta pública insuficiente y mal dotada" y en participación democrática debido a "la reducción del poder de los consejos escolares y la toma de decisiones vertical y unilateral" que "han erosionado la participación real de la comunidad educativa".

Por todo ello, la Plataforma per l'Ensenyament ha afirmado que José Antonio Rovira "ha fracasado estrepitosamente" como conseller de Educación y ha reclamado su dimisión "inmediata e irrevocable", exigiendo que "no repita curso el próximo año para proteger el sistema educativo público valenciano y garantizar una gestión responsable, inclusiva y democrática".

Preguntado por las principales necesidades para el próximo curso escolar, ha destacado la necesidad de que se realice una admisión del alumnado "coherente"; que se retire la "ley Rovira" y se reviertan estas medidas que "lo único que han hecho ha sido deteriorar el sistema público educativo".

Respecto a la instalación de las aulas prefabricadas en los ocho centros afectados por la dana que todavía no han podido abrir sus puertas, Pacheco ha asegurado que "no" se creen que el alumnado vaya a empezar el curso con barracones.

"¿BARRACONES EN SEPTIEMBRE? NO NOS LO CREEMOS"

"¿Los barracones van a estar en septiembre en serio? ¿Lo que no han podido hacer en ocho meses lo van a hacer en los meses de verano que son inhábiles? No nos lo creemos. Si comienzan con barracones ya veremos qué barracones porque los que se han instalado hasta ahora no cumplen", ha planteado Pacheco.

Y, en este punto se ha preguntado: ¿De qué sirve que los alumnos estén en barracones si no tienen aulas específicas, si las aulas no tienen las dimensiones específicas, si no tienen laboratorio, si no tienen biblioteca". Eso no es una escuela, eso es una solución temporal que ni siquiera está hecha ni en la forma ni en el tiempo adecuado. Ya veremos quién empieza con barracones y quién no. Ellos deberían empezar con barracones".

Finalmente, ha resaltado que teniendo en cuenta las circunstancias, en el próximo curso habrá "nuevas concentraciones y nuevas medidas" en el conjunto de la comunidad educativa que la Plataforma "deberá valorar" por lo que "se espera un próximo curso complicado como mínimo".

"GRAN ESFUERZO" DE CONSELLERIA

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha hecho también balance del curso 2024-205 y ha destacado que el balance no es "malo" a pesar de haber tenido que gestionar "los servicios complementarios de transporte y comedor" además de "problemas derivados de la dana con esos contratos de emergencia que hemos tenido que hacer, desplazar a muchos niños, 60 autobuses extra, desplazar también a los docentes, el comedor escolar.

Igualmente, ha subrayado que desde la conselleria se ha hecho un "gran esfuerzo" en inclusión educativa y que, con respecto al tratamiento de las lenguas, "se ha puesto en marcha la ley de 'libertad educativa', que como el propio nombre lo indica, lo que hemos hecho es dar la palabra a las familias, para que sean ellos mismos los que escojan la lengua base, y esto creo que ha sido un gran éxito para las propias familias".

En esta línea, ha deslizado que la nota del curso se la pondría a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que recibiría un "no presentado" porque "aquí no ha venido para nada y en nada nos ha ayudado", ha concluido McEvoy.