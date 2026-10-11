La playa de San Juan de Alicante, reconocida entre las siete con bandera azul ininterrumpida durante 40 años

Archivo - Playa de San Juan, en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La playa de San Juan de Alicante ha sido reconocida por sus 40 años ininterrumpidos con Bandera Azul en el III Congreso Internacional Bandera Azul, que se ha celebrado en Islantilla (Huelva), organizado por Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) en colaboración con la Mancomunidad de Islantilla y los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina.

Es una de las únicas siete playas del mundo en mantener el distintivo de manera ininterrumpida durante las cuatro décadas de existencia de estas banderas, además de haber revalidado de nuevo este año, otras cuatro para sus principales playas y espacios naturales. Las playas que integran este grupo son El Carregador (Alcalà de Xivert), San Juan (Alicante), La Fossa (Calp), Sant Antoni (Cullera), Carrer la Mar (El Campello), Nord (Gandia) y Bastiagueiro (Oleiros).

El concejal de Medio Ambiente de Alicante, Manuel Villar, ha destacado en nombre de todos los alicantinos por este 'pleno' de reconocimientos de forma ininterrumpida a lo largo de los últimos 40 años para la playa de San Juan por la calidad de sus aguas, sus arenales y los servicios que ofrece: "Un éxito conseguido gracias al esfuerzo constante del Ayuntamiento a lo largo de cuatro décadas de cuidados continuos de toda nuestra fachada litoral y, singularmente, por nuestro arenal más extenso, que ahora comparte reconocimiento con otros espacios costeros de la ciudad", recoge el consistorio.

El congreso internacional, que ha reunido a cerca de 300 profesionales del ámbito turístico, científico, universitario, medioambiental y de emergencias, es el epicentro del turismo sostenible y de calidad, consolidando el reconocimiento alcanzado por este destino turístico tras décadas de compromiso con la sostenibilidad ambiental, la seguridad, la accesibilidad y la excelencia en la gestión de playas y servicios turísticos.

El congreso ha contado con más de 40 ponentes, en los que el Ayuntamiento de Alicante ha participado dentro del programa en la mesa de debate institucional. 'Bandera azul, 40 años como motor de cambio en los municipios costeros'.

Bajo el lema 'Sostenibilidad, Salud y Seguridad', el encuentro ha reunido a los principales expertos en economía azul. El servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante ha participado en la Mesa de debate con Juan Luis Beresaluze, jefe de servicio de Medio Ambiente y Alcaldía, que ha compartido la experiencia técnica y las buenas prácticas globales, ya que la ciudad ha revalidado de nuevo este año sus cuatro Banderas Azules para sus principales playas y espacios naturales.

Los criterios para obtener la Bandera Azul se enmarcan en cuatro grandes apartados: la excelente calidad del agua de baño, la óptima gestión ambiental, la seguridad (socorrismo) y la accesibilidad universal a las playas.