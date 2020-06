Las playas valencianas reciben a los primeros bañistas con "normalidad" y distancia social en el primer día de fase 2

Dos personas se hacen un selfie en la Playa de la Malvarrosa, con bandera verde durante el primer día de la Fase 2, c

Dos personas se hacen un selfie en la Playa de la Malvarrosa, con bandera verde durante el primer día de la Fase 2, c - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Valencia se han abierto este lunes a los primeros bañistas y han acogido las primera toallas, sombrillas y chapuzones del verano en el primer día de la fase 2 de la desescalada, que por lo general transcurre "de forma tranquila" y entre medidas de seguridad.

Los bañistas que se han acercado a las playas de la capital del Turia se han topado con carteles informativos, señales que indican los accesos a las playas y cerca de 40 informadores contratados por el Ayuntamiento para dar a conocer las normas de uso y de seguridad que prevengan el coronavirus.

El concejal de Playas del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha destacado "la tranquilidad y el respeto de las normas sanitarias" durante esta primera jornada. "Queremos trasladar desde València un mensaje en positivo porque pensamos que todo funcionará correctamente, también con el trabajo de otros servicios municipales como el de limpieza, el de desinfección de duchas y de los lavapiés que hará Ciclo Integral del agua o la vigilancia y el control de seguridad a cargo de la Policía Local", ha añadido Grezzi.

El concejal ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y a la colaboración de las familias para evitar, por ejemplo, los juegos con pelotas o el contacto con materiales que pasen de manos a manos de unas personas a otras y que suponen un riesgo de contagio. "Es importante hacer pedagogía, dar información y apelar a la responsabilidad de cada persona usuaria", ha señalado.

BAÑISTAS EN ALBORAIA

Varias personas han podido estrenar este lunes la playa de la Patacona de Alboraia (Valencia). Algunos de estos bañistas han destacado las "ganas" y "ansias" que tenían de poder disfrutar del mar. Es el caso de una de las vecinas de esta playa de la Patacona quien ha asegurado que la experiencia del baño en el mar ha sido "maravillosa", porque ha recalcado que tenía ganas de volver "a este medio natural" y disfrutar "después de una época muy dura con muchos miedos ".

"Yo vivo cerca de la playa y ver este lugar todos los días y no poder bañarte es muy difícil. Ha sido muy duro tener que quitarnos esto", ha afirmado esta vecina quien considera que hay pocas aglomeraciones de personas en esta playa valenciana.

En este primer día de baño tras la pandemia, los bañistas han acudido a la playa con mascarillas, y aunque muchos han indicado la incomodidad que supone tener que llevar esta protección facial, han considerado que es necesario llevar estas mascarillas en los paseos por la orilla para evitar contagios con el resto de personas.

CULLERA ASEGURA QUE NO HABRÁ PROBLEMAS DE AFORO

Los 15 kilómetros de playa de Cullera también han empezado paulatinamente a recuperar visitantes. "Nuestras playas no van a tener problemas de aforo", ha asegurado el alcalde de la ciudad, Jordi Mayor.

Durante la primera jornada de fase 2, las medidas de seguridad y la distancia social se están cumpliendo tal como se había planificado, según ha explicado el Ayuntamiento, que detalla que el índice de afluencia ha sido "moderado-bajo".

Cullera ha empezado a habilitar las pasarelas con puntos de entrada y salida señalizados con flechas, se están desinfectando las calles y zonas que dan paso al paseo marítimo así como las infraestructuras durante al menos cuatro veces al día y el servicio de socorrismo también se ha puesto en marcha.

Además, se está ultimando una aplicación propia que controlará el aforo por medio de drones. El consistorio recuerda que tiene que haber cuatro metros de separación entre sombrillas y que se tienen que retirar seis metros para adentro para facilitar que la zona de paseo por la orilla sea más ancha.

El concejal de Playas, Salva Tortajada, se ha mostrado tajante con todos aquellos que dejan las sombrillas y las hamacas a primera hora de la mañana y no aparecen hasta pasadas unas horas. "No se permitirá de ninguna de las maneras que haya sombrillas a primera línea, sin gente y que aparecen horas después. Vamos a ser estrictos y pasará una camioneta que retirará todas aquellas en las que no hayan personas y ocupen espacio", ha advertido.

SERVICIOS "AL CIEN POR CIEN" EN GANDIA

En Gandia, el inicio del baño también "ha transcurrido con normalidad", en palabras del concejal de Turismo, Vicent Mascarell, que espera que la gente "acuda con mucha prudencia y haciendo caso de las recomendaciones del consistorio".

A partir de este lunes, los servicios de vigilancia, socorrismo y la hostelería situada en la arena están en funcionamiento. "Somos la primera playa de la provincia de Valencia en abrir los servicios de playa al cien por cien", ha asegurado en un comunicado.

Cruz Roja vigilará la playa de Gandia con un dispositivo formado por cerca de 20 efectivos que se verán reforzados por el dispositivo especial de la Policía Local de Gandia dedicado a evitar aglomeraciones en la arena de la playa y a que se cumpla el cierre al tráfico del paseo Marítimo. Una medida que posibilita que cerca de 20.000 metros cuadrados pasen a poder ser utilizados por la ciudadanía y los comercios de primera línea de playa.