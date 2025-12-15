La plaza del Ayuntamiento de Alicante cuenta con wifi gratis desde este lunes

Imagen de la plaza del Ayuntamiento de Alicante el 15 de diciembre de 2025 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Alicante cuenta desde este lunes con una red wifi de acceso libre y gratuito. Los ciudadanos pueden acceder al nuevo servicio a través de la red ALC-WIFI, tras lo que deben aceptar las normas de usuario y aportar un número de teléfono en el que recibirán el código SMS de validación para el inicio de la sesión.

El concejal de Innovación, Antonio Peral, ha señalado que el equipo de gobierno del PP atiende de esta forma "un nuevo compromiso" para "dotar a la plaza del Ayuntamiento de una red wifi de libre acceso ciudadano".

Asimismo, ha subrayado que esta red es "la que ofrece conectividad gratuita con el mismo sistema desde el año pasado en el Castillo de Santa Bárbara" y ha apuntado que para ejecutar este servicio se ha necesitado una instalación de seis repetidores repartidos en todo el ámbito de la plaza, con el fin de permitir un "buen" acceso a la señal.

Además, ha continuado el edil, se han habilitado las normas de usuario y los protocolos de seguridad para el "correcto" acceso a esta red wifi municipal. La iniciativa se enmarca dentro de los acuerdos alcanzados por el equipo de gobierno 'popular' con el grupo municipal Vox, que está en la oposición, ha añadido el ejecutivo local en un comunicado.

Por su parte, el concejal de Vox Óscar Castillo ha resaltado que esta es otra medida de su grupo municipal "cumplida" de cara a la negociación de presupuestos para 2026 y ha manifestado que la red wifi pública en "pleno corazón" de la ciudad "empieza a hacerse realidad a falta de otros puntos de gran trasiego".

"Alicante no podía quedarse atrás como ciudad turística y la conectividad es un pilar fundamental para seguir liderando el sector en España", ha aseverado.

CÓMO ACCEDER

En cuanto al modo de acceso, el usuario deberá aceptar el acuerdo previo de utilización de la red wifi para invitados del Ayuntamiento de Alicante, que aparecerá en la pantalla del dispositivo cuando se accede a la red.

Este acuerdo, según el consistorio alicantino, contempla la aceptación de que el usuario debe cumplir las normas y leyes locales y que se tiene que utilizar un dispositivo inalámbrico compatible con wifi y 'software' para acceder al servicio, además de que el usuario no debe utilizar este servicio para navegar por páginas pornográficas o con contenidos ilegales, ni para su descarga.

Al pinchar el botón de "aceptar", el usuario deberá cumplir un último requisito, que es indicar un número de teléfono donde recibirá un SMS de validación que tendrá que escribir en la casilla prevista en la pantalla junto al código de verificación, marcar la casilla de aceptación de las condiciones de uso e iniciar sesión.

Una vez cubiertos estos pasos, los usuarios quedarán registrados como invitados del Ayuntamiento y podrán utilizar esta red wifi en la plaza de forma "libre y gratuita". Este código de validación quedará grabado y el usuario solo tendrá que iniciar sesión cada vez que acceda a este servicio.