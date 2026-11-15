La Plaza de la Reina reúne a más de 1.000 músicos en el concierto de Santa Cecilia

Concierto de Santa Cecilia - GVA

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Reina de València ha reunido este domingo a más de 1.000 músicos en el concierto organizado por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha agradecido a la federación, a su presidente y a toda su junta directiva la organización de esta iniciativa, así como la participación de los músicos y músicas que han llenado de música las calles del Cap i Casal.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado la "importancia" de las sociedades musicales y de la tradición musical valenciana como parte del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En este sentido, ha señalado que la música constituye una de las "señas de identidad del territorio" y ha afirmado que València tiene "tres lenguas cooficiales: el valenciano, el castellano y el lenguaje musical".

Asimismo, ha agradecido que el corazón de la ciudad se haya convertido en escenario de pasacalles y música valenciana, coincidiendo con una jornada en la que también se celebran conciertos en Alicante y Elche (Alicante), con la participación conjunta de más de 3.000 músicos.

Además, Catalá ha felicitado a todas las sociedades musicales con motivo de Santa Cecilia y ha reconocido especialmente el trabajo de la federación por impulsar este encuentro, al tiempo que ha animado a mantener iniciativas que llenen los espacios públicos de música y "alegría". También ha agradecido la presencia de las agrupaciones del Cap i Casal y de las sociedades llegadas desde distintos puntos de la provincia de Valencia.

"Me encanta como alcaldesa y, por mí, me apunto a esta iniciativa para llenar nuestras calles de música y alegría", ha afirmado antes de concluir su intervención con un mensaje de felicitación: "¡Viva Santa Cecilia, vivan todos los músicos valencianos, viva València y que suene la música!", ha concluido.

Al acto también ha asistido el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, quien ha destacado que las bandas de música "son una de las expresiones más queridas de nuestra cultura, que forman parte intrínseca de las fiestas y de la identidad de nuestros pueblos". "Además, detrás de ellas hay un legado que se transmite de padres a hijos y que entronca de forma indisoluble con nuestra tradición y nuestra forma de ser", ha apostillado.

En este sentido, ha resaltado el papel cultural y social de las sociedades musicales como espacios de formación, participación y convivencia, además de como una de las principales señas de identidad cultural de la Comunitat Valenciana, ha informado la Generalitat.