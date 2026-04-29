La plaza del Rosari de El Cabanyal acoge conciertos gratuitos por el Día Internacional del Jazz

La plaza del Rosari de El Cabanyal acoge conciertos gratuitos por el Dïa Internacional del Jazz - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

València se suma a la celebración del Día Internacional del Jazz con una propuesta abierta, gratuita y en el corazón del barrio El Cabanyal-Canyamelar. Este jueves 30, de 18 a 20.30 horas, la plaza del Rosari acogerá una tarde de conciertos en directo que convertirá el espacio público en punto de encuentro para la música y la ciudadanía.

La programación comenzará a las seis de la tarde con la actuación de Happy Band, seguida a las 18.30 horas por Nave Latin Ensemble. A las siete será el turno de Kaos Big Band, tras lo que cerrará la jornada a las 19.30 la Sedajazz Latin Big Band.

Es una iniciativa impulsada por València Music City que se enmarca en su estrategia de visibilización del ecosistema musical local, que apuesta por una programación que conecta estilos, generaciones y públicos diversos.

El cartel reúne a varias formaciones que reflejan la riqueza y pluralidad del jazz en València. Desde propuestas pensadas para un público familiar, como Happy Band, hasta formaciones de carácter más enérgico, como Kaos Big Band, pasando por proyectos intergeneracionales, como Sedajazz Latin Big Band y Nave Latin Ensemble, que combinan experiencia profesional y talento joven.

Desde València Music City destacan que esta diversidad no solo pone en valor el nivel musical de la ciudad, sino también la capacidad del jazz para adaptarse, evolucionar y conectar con diferentes sensibilidades. La celebración del Día Internacional del Jazz se plantea como una acción abierta y accesible, en la que la música sale de los espacios convencionales para integrarse en la vida cotidiana de la ciudad.

Con esta acción continúa una estrategia que sitúa la música en el centro de la ciudad, como expresión cultural, motor social y herramienta de conexión con la ciudadanía. El proyecto trabaja para dar visibilidad a todos los estilos musicales, fomentar su acceso y reforzar el vínculo entre el tejido artístico y el público.