PLD Space aumenta su inversión en su complejo de lanzamiento de la Guayana hasta los 35 millones de euros

Centro de lanzamiento de la Guayana - PLD SPACE

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

PLD Space, empresa internacional de transporte espacial, ha anunciado una inversión de 35 millones de euros en el desarrollo y despliegue de su Complejo de Lanzamiento en el Centro Espacial de la Guayana (CSG) en Kourou (Guayana Francesa) durante el periodo 2025-2026.

Esta inversión posiciona a la empresa con sede en Elche (Alicante) como el "primer" operador privado en desplegar inversión de capital de esta magnitud en el emplazamiento de ELM-Diamant, "contribuyendo a la diversificación y fortalecimiento del histórico puerto espacial europeo", según ha apuntado la compañía en un comunicado.

De la inversión total, 22 millones de euros se están ejecutando dentro del ecosistema industrial francés, con 13 millones asignados directamente a más de 20 empresas con sede en la Guayana Francesa, incluidas un número significativo de pymes. "Este enfoque refuerza el compromiso de PLD Space de integrar su actividad industrial en el territorio local y fortalecer el ecosistema espacial regional más allá de los actores establecidos", han indicado.

Aplicando la metodología oficial de multiplicadores del INSEE para el sector espacial de la Guayana Francesa, se estima que la inversión generará aproximadamente 21 millones de euros en valor añadido local y sostendrá entre 250 y 275 empleos indirectos e inducidos durante la fase de construcción, junto con la creación prevista de 35 empleos directos vinculados a futuras operaciones de lanzamiento recurrentes.

El desarrollo de la infraestructura de lanzamiento de PLD Space en el Centro Espacial de la Guayana permitirá también que cargas útiles institucionales y comerciales europeas puedan ser lanzadas desde suelo europeo a bordo de un lanzador europeo, "reforzando la autonomía estratégica de Europa y su acceso soberano al espacio", han subrayado.

"Esta inversión representa un hito importante para PLD Space y para el ecosistema emergente de lanzamiento comercial en Europa. Desarrollar nuestra propia infraestructura de lanzamiento en el Centro Espacial de la Guayana refuerza el acceso autónomo de Europa al espacio, al tiempo que contribuye a la diversificación industrial del CSG. También refleja nuestro compromiso a largo plazo con la construcción de capacidades de lanzamiento escalables, competitivas y soberanas desde Europa", ha afirmado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

CAPACIDADES DE LANZAMIENTO DE EUROPA

Las obras civiles del complejo de lanzamiento orbital de MIURA 5 se encuentran en su fase final, con finalización prevista para el verano de 2026.

La integración paralela de la infraestructura de lanzamiento en España se está completando con éxito y ya ha comenzado el envío de los elementos a Kourou, lo que permitirá el desarrollo de un complejo de lanzamiento plenamente operativo para el vehículo MIURA 5 de PLD Space en colaboración con el CNES.

La compañía mantiene el calendario previsto para el primer lanzamiento de MIURA 5 desde el Centro Espacial de la Guayana en 2026, lo que marca un "hito clave" en el emergente ecosistema europeo de lanzamiento comercial y refuerza la autonomía estratégica de Europa en el acceso al espacio, en línea con las prioridades institucionales de Francia y la Agencia Espacial Europea para ampliar la base industrial del Centro Espacial de la Guayana.