PLD Space cierra una ronda de financiación de 180 millones para "acelerar" el acceso al espacio

Archivo - PLD SPACE - PLD SPACE - Archivo

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa ilicitana de transporte espacial PLD Space ha cerrado una ronda de financiación Serie C de 180 millones de euros, liderada por el fabricante japonés Mitsubishi Electric Corporation junto a la empresa de gestión de fondos públicos Cofides, a través del Fondo de Coinversión (FOCO).

En la operación han coinvertido el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y su fondo Innvierte, así como la gestora de fondos de capital riesgo Nazca Capital a través de su fondo Nazca Aeroespacial y Defensa Innvierte I FCR, el mayor fondo español especializado en defensa y uno de los mayores en Europa, informa la compañía a través de un comunicado.

Con más de 350 millones de euros recaudados hasta la fecha, esta financiación "impulsa la hoja de ruta estratégica de PLD Space, apoyando su transición a operaciones comerciales y la ampliación de sus capacidades industriales y de lanzamiento", subrayan.

Con ello, PLD Space "consolida su posición entre un reducido grupo de empresas privadas a nivel mundial que desarrollan sistemas de lanzamiento completos, facilitando el acceso global al espacio gracias a una red estratégica de ubicaciones internacionales".

"Esta financiación refuerza nuestro liderazgo tecnológico e industrial en el mercado de lanzadores y nos permite ejecutar la siguiente fase de nuestra estrategia con la rapidez y la escala necesarias para competir a nivel mundial", destaca el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez.

"MIURA 5 se diseñó para cubrir un vacío claro y creciente de capacidad en el mercado, y este respaldo fortalece nuestra capacidad para dar el salto a nuestras operaciones comerciales. Además, acelera el despliegue de la infraestructura industrial y de lanzamiento necesaria para ofrecer un acceso fiable al espacio a una cartera cada vez mayor de clientes internacionales", apunta.

Por su parte, el presidente ejecutivo y presidente del grupo de Sistemas de Defensa y Espacio de Mitsubishi Electric, Tomonori Sato, ha señalado: "Nos complace colaborar con PLD Space, una empresa que afronta el reto de ofrecer servicios de lanzamiento de satélites con una vocación global. Al combinar la capacidad de lanzamiento de PLD Space con las fortalezas de Mitsubishi Electric en el negocio de satélites, podremos responder a la evolución de las necesidades de los clientes, también en los mercados internacionales".

Este acuerdo seguirá garantizando el gobierno corporativo y la gestión operativa de PLD Space, al tiempo que aprovecha la presencia de Mitsubishi Electric en el negocio espacial, su experiencia industrial y los contratos de lanzamientos múltiples para apoyar el despliegue de futuras constelaciones de satélites.

PEQUEÑOS SATÉLITES

PLD Space prestará a Mitsubishi Electric servicios de lanzamiento de pequeños satélites con su cohete Miura 5 para Japón y la región asiática, lo que refleja la confianza del mercado internacional en la compañía y la sitúa como un proveedor de infraestructura fiable a escala global.

En la operación, Cofides ha coinvertido con Mitsubishi Electric mediante el Fondo de Coinversión (FOCO). Además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y su fondo INNVIERTE, ha reafirmado su apoyo a PLD Space participando en esta ronda. La operación también ha contado con la participación de la gestora Nazca Capital mediante su fondo Nazca Aeroespacial y Defensa INNVIERTE I FCR, lo que aporta mayor solidez al grupo de inversores y refuerza el liderazgo de la compañía. En esta operación, Banco Santander ha actuado como asesor financiero y Deloitte como asesor legal de PLD Space.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha declarado que "el cierre de esta ronda consolida un proyecto estratégico nacido en nuestro país y con proyección global, situando a España en una posición clave en la nueva economía del espacio. Desde el Gobierno hemos acompañado su crecimiento, porque invertir en espacio es invertir en soberanía tecnológica, autonomía estratégica y empleo cualificado".

Y la presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha afirmado que "esta operación es un paso más en el apoyo a sectores estratégicos, entre ellos el aeroespacial, de la mano de un líder internacional como Mitsubishi Electric Corporation, contribuyendo a que España desempeñe un papel relevante en la autonomía europea de acceso al espacio".

Añade el presidente ejecutivo de Nazca, Carlos Carbó, que su inversión en PLD Space es "una gran oportunidad para participar en un proyecto estratégico, con enorme potencial y fuerte respaldo institucional e industrial".

El nuevo capital impulsa la ampliación de la capacidad industrial de PLD Space y aumenta su capacidad de producción y de ensayos. Gracias a su presencia estratégica en distintos puntos del planeta, la compañía está construyendo una infraestructura de lanzamiento global y afianzando su posición entre las empresas privadas de lanzadores más avanzadas a nivel internacional.

VUELO DE PRUEBA

PLD Space se prepara para dar el salto a proveedor de lanzamientos comerciales con misiones regulares para poner en órbita satélites y otras cargas útiles. Miura 5 avanza "según lo previsto" hacia su primer vuelo de prueba en 2026 y se espera que la actividad comercial supere los 30 lanzamientos al año en 2030.

En este sentido, Ezequiel Sánchez añade: "A medida que sigue creciendo la demanda de acceso al espacio, estamos reforzando el ritmo de ensayos y la cadencia de vuelos necesarios para mantener la continuidad operativa en todas nuestras ubicaciones. Este enfoque refuerza los márgenes operativos y los marcos de garantía que los operadores globales utilizan para asegurar sus estrategias de acceso a órbita a largo plazo".