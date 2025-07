El pleno de Alicante aprueba dividido varios cambios urbanísticos, incluido el del hospital privado de Vistahermosa

ALICANTE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado dividido este jueves varios cambios urbanísticos. Entre ellos, ha dado luz verde a la aprobación provisional de la modificación puntual número cuatro del Plan Parcial del sector APA/9 Vistahermosa, que plantea el cambio de calificación de la manzana M-15, donde se está construyendo un hospital privado, de uso residencial para vivienda unifamiliar a terciario-especial.

PP y Vox han votado a favor, mientras PSPV y Compromís han rechazado este punto. El próximo paso es remitir toda la documentación a la Conselleria competente en urbanismo, que es la de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, para más adelante poder aprobarlo definitivamente.

Para este cambio, se ha aplicado el artículo 93.A de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), introducido por la modificación puntual número 42 de este documento, a la que ya dieron luz verde todos los grupos, salvo el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, que se abstuvo. Todo ello permitirá incrementar la edificabilidad y elevar en una altura la permitida actualmente en dicha parcela.

Además, se han rechazado todas las alegaciones presentadas a esta modificación urbanística, ya que se han desestimado las planteadas por Vithas Alicante SL y un particular y se han inadmitido las del PSPV al entender que las ediles Ana Barceló y Trini Amorós "no ostentan legitimación" para proponerlas durante el trámite de información pública.

El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, se ha referido a la "curiosidad" que existe entre los escritos presentados por las concejalas socialistas y el particular, que dice "ser propietario en el sector APA/9 pero no lo justifica", ya que son "idénticos en contenido y formato". No obstante, ha continuado, "se han contestado las alegaciones".

Según el gobierno local, la aprobación de esta modificación puntual "no exime" a la empresa responsable y promotora de las obras, MPT Alicante, "del pago de una sanción por las irregularidades urbanísticas cometidas al ejecutar obras al margen de la licencia concedida en 2022".

Desde la oposición, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha afirmado que "es cierto que este expediente llega tarde después de una mala gestión de un urbanismo improvisado y de una dejadez política por parte del equipo de gobierno que ha permitido construir por encima de lo autorizado".

Sin embargo, ha justificado el voto a favor de su partido en que "esta modificación es plenamente legal" y en que "el hospital no es un capricho, es una inversión privada" que "puede ser una alternativa real para miles de alicantinos".

"URBANISMO A LA CARTA"

Por su parte, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha reiterado que "el urbanismo no puede ni debe convertirse en un instrumento al servicio de los intereses privados". A su juicio, este cambio legaliza la construcción de un hospital privado que "ya ha ejecutado obras manifiestamente irregulares, excediendo lo permitido por la licencia otorgada y el planeamiento vigente".

Y ha subrayado que esta operación "no deja de ser urbanismo a la carta" porque "no se persigue el interés general, sino la regularización de una infracción urbanística". "Nos vamos reservar las acciones judiciales pertinentes para impugnar todos los acuerdos. Esto no es de interés general", ha apostillado.

Desde Compromís, la edil Sara Llobell ha valorado que este cambio urbanístico "encierra un cambio de modelo de ciudad" porque el equipo de gobierno del PP propone modificar la calificación de la parcela "para permitir" la construcción de un hospital privado y no de uno público.

La concejala de la coalición valencianista ha criticado la "rapidez" del ejecutivo del alcalde Luis Barcala para resolver este asunto mientras otros "más urgentes y públicos" como la puesta en marcha de colegios y centros de salud siguen "pendientes y bloqueados".

((Habrá ampliación))