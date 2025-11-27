El pleno de Alicante reclama por unanimidad a la Generalitat una nueva sede para el Conservatorio Profesional de Música

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante celebrado el 27 de noviembre de 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

El pleno de noviembre del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves por unanimidad instar a la Generalitat a concretar, antes de que acabe este curso escolar, una nueva ubicación para el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás.

El grupo EU-Podem, proponente de la declaración institucional, ha rechazado una enmienda del PP en la que ha planteado que esa petición fuera extensiva al Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, el Conservatorio Profesional de Danza José Espadero y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA).

La concejala de Educación, la 'popular' Mari Carmen de España, ha afirmado que esta es "una reivindicación de hace más de una década" y que el consistorio se ha reunido "varias veces" con la Conselleria por este asunto. "Creemos prioritarias estas inversiones, al ser una necesidad urgente", ha señalado.

Asimismo, ha avanzado que la Generalitat "podría informar de una solución pronto" y ha indicado que "al ser competencia directa" de la administración autonómica dejará que sea esta la que anuncie a los implicados la propuesta en la que se está trabajando "más de un año y medio" y que "será buena y beneficiará a todos centros", según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, se ha aprobado "ofrecer la plena colaboración del Ayuntamiento de Alicante para agilizar todos los trámites urbanísticos, técnicos o administrativos que sean necesarios, con el fin de que la construcción pueda iniciarse a la mayor brevedad posible", así como "promover, en coordinación con la Generalitat Valenciana, medidas de apoyo temporales que garanticen condiciones adecuadas para el alumnado y el profesorado mientras se construye la nueva sede, incluyendo la posibilidad de cesión de espacios municipales para actividades o ensayos cuando resulte necesario".

Finalmente, se ha acordado "dar traslado" de la declaración institucional "a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, la dirección del Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás, su consejo escolar y la asociación de madres, padres y alumnado del centro".

Antes del debate de este punto, representantes del ampa del conservatorio han intervenido en el pleno para exigir que se cumpla el derecho "fundamental" a que el alumnado reciba una enseñanza musical "de calidad" y "en un centro que esté a la altura del talento y el esfuerzo que ellos y sus profesores invierten cada día".

EASDA

Por otro lado, la situación de la EASDA también ha estado presente en el pleno de noviembre del consistorio en una pregunta de los socialistas sobre "qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el equipo de gobierno para garantizar" que este centro y su entorno "no" continúen "en la situación de deterioro" que, según denuncian, hay en la actualidad.

De España (PP) ha respondido que "desde 2018" los 'populares' han reclamado a la Generalitat unas nuevas instalaciones para la EASDA, tanto en la etapa del Botànic como en la actual: "Y se harán realidad, pero no con ustedes. Eso sí que lo tenemos claro. No con ustedes. Porque ustedes hablan mucho, prometen mucho y luego no ejecutan absolutamente nada".

La concejala de Educación se ha comprometido a trabajar junto a la EASDA y los conservatorios para que haya "unas instalaciones dignas y acordes a lo que se merecen". "Y lo haremos con el gobierno del PP, pese a que les escueza", ha espetado a la izquierda.

TALLERES DE MAYORES

Por otro lado, PP y Vox han tumbado con sus votos una moción conjunta de Compromís y EU-Podem en la que han pedido crear una comisión no permanente del pleno para el seguimiento de la "municipalización de los talleres de mayores".

Durante el debate de este punto, Rafa Mas (Compromís) ha acusado a 'populares' y voxistas de haber "abandonado" a las personas mayores. "Estamos a 27 de noviembre y seguimos sin talleres en los centros de mayores", ha añadido.

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha resaltado que "cada vez" habrá "más personas mayores" en la ciudad de Alicante y que "van a tener que estar bien atendidas por parte del Ayuntamiento".

Asimismo, el concejal socialista Emilio Ruiz ha reclamado unas "condiciones dignas" y ha criticado la "dejadez" que, bajo su punto de vista, caracteriza al ejecutivo local con el "abandono" a las personas mayores.

Desde Vox, Carmen Robledillo ha dicho que si hay monitores municipales a tiempo parcial que pueden necesitar refuerzos, "la solución no es absorber todo el sistema, sino mejorar la gestión" que se realiza.

Por parte del PP, el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, ha defendido la gestión de la edil de Bienestar Social, Begoña León, y espera que a "la mayor brevedad" que los plazos legales lo permitan las personas mayores de Alicante tengan esos "talleres tan merecidos".

Posteriormente, el alcalde Luis Barcala ha puntualizado que esta moción ha servido "única y exclusivamente para discutir el modelo de gestión de los talleres de mayores" y, por tanto, "si tienen que ser estrictamente públicos", es decir, municipales, o si mixtos o externos.

BENALÚA

Por otro lado, el pleno ha rechazado con los votos de PP y Vox una declaración institucional de Compromís --que también han apoyado PSPV y EU-Podem-- en la que se pretendía acordar "la procedencia de suscribir un convenio con el Obispado de Alicante para la cesión del antiguo Asilo de Benalúa al objeto de destinarlo a uso social y comunitario" y "un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Alicante y con la Generalitat Valenciana para contribuir al coste económico de rehabilitación y gestión del espacio".

Villar ha justificado el "no" de los 'populares' en que "el asilo es titularidad del Obispado", cuyas intenciones "no son precisamente las que se plantean en esta declaración institucional", aunque ha avanzado que el consistorio estudia "posibilidades" para el centro social en Benalúa.

Al hilo de esta justificación, Barcala ha apostillado que "como idea" le parece "excelente", pero "no es viable en estos momentos". "Si pudiera ser viable a un futuro, retomaríamos esa negociación", ha apuntado.

"ACOSO INMOBILIARIO"

Del mismo modo, PP y Vox han tumbado en este pleno otra declaración institucional presentada por Compromís sobre "la procedencia de la creación de una Oficina Municipal de Atención ante el Acoso Inmobiliario".

Según ha afirmado el portavoz de la coalición valencianista, hay "vecinos y vecinas que se sienten acosados por fondos de inversión, por promotoras, por grandes tenedores" e "incluso" por algunos particulares y que sufren "violencia económica, subidas abusivas de alquiler, retención injustificada de fianzas, burofax intimidatorios y amenazas con no renovar contratos".

Además de Compromís, los ediles socialistas y el de EU-Podem sí han votado a favor de este punto, aunque estos apoyos han sido insuficientes ante la mayoría de PP y Vox.