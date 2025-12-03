El pleno de la Diputación de Alicante aprueba el convenio con el Consell para la escuela infantil del Hogar Provincial

Imagen del pleno ordinario de diciembre de 2025 de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha celebrado este miércoles el pleno ordinario de diciembre en el que se ha aprobado, entre otras cuestiones, el convenio de colaboración con la Conselleria de Educación para el mantenimiento con fondos públicos de la Escuela Infantil del Hogar Provincial Antonio Fernandez Valenzuela, de la que es titular la institución provincial. La partida recogida en este acuerdo asciende a 196.919 euros aportados por la administración autonómica.

Durante la sesión plenaria también se ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas para la construcción e instalación de centros de compostaje comunitario para el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos domésticos destinada a municipios de menos de 5.000 habitantes y dotada para 2026 con 100.000 euros.

Por otra parte, fuera del orden del día, se han debatido dos mociones de grupos de la oposición y finalmente han sido rechazadas por mayoría. PSPV y Compromís han presentado una propuesta en la que solicitaban la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana "como única vía legítima para volver la voz al pueblo valenciano" tras la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat y la investidura de Juanfran Pérez Llorca, según ha informado la Diputación en un comunicado.

"La rotura de lo que votó la ciudadanía es absoluta no solo por lo que representa la figura del presidente", ha apuntado el portavoz de Compromís, Ximo Perles, mientras que la vicepresidenta Ana Serna (PP) les ha acusado de "hacer un uso vil y rastrero de la tragedia" que supuso la dana que en octubre de 2024 afectó a la provincia de Valencia.

CAJEROS AUTOMÁTICOS

La otra moción, también defendida por el grupo socialista, ha exigido la renovación de los contratos de cajeros automáticos en municipios sin sucursal bancaria. El equipo de gobierno del PP, que ha votado en contra junto con la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha recordado que "la Generalitat ya ha anunciado que garantizará la continuidad del servicio, asumiendo el pago de las futuras anualidades y licitando un nuevo contrato".

"El Consell ya está haciendo todo lo necesario para solucionar el desastre que dejo con este tema el Botànic", ha manifestado el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, quien ha insistido en que fue el anterior gobierno autonómico el que "no quiso recoger la prórroga de los contratos de los cajeros". "Fue una chapuza que ahora se va a solucionar para garantizar el servicio", ha sentenciado.