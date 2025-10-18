Pobresa Zero celebra sus 20 años con un acto para reivindicar el compromiso social contra la pobreza y la desigualdad - UGT

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Campaña Pobresa Zero (P0) ha celebrado sus 20 años de compromiso con la erradicación de la pobreza, la justicia social y la defensa de los derechos humanos en un acto conmemorativo este viernes en el Colegio Mayor Rector Peset.

El encargado de inaugurar el acto ha sido el actor valenciano Carles Alberola, con la interpretación del poema de 'Los Nadies, de Eduardo Galeano, según ha indicado UGT en un comunicado.

También han participado la vicerrectora de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable de la Universitat de València (UV), Pilar Serra Añó; el director del Colegio Mayor Rector Peset, Carles Xavier López; la vicesecretaria general de UGT PV, Marisa Beana; el presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Enrique Aesnsi; Ana Belén Montero, de la Comisión Ejecutiva de CCOO PV; y representantes de entidades como Caixa Popular, Fiare, Caritas, Xarxa EAPN, la Mesa de Solidaridad con los Inmigrantes y otras entidades que han acompañado a la campaña en sus 20 años de historia.

La jornada ha contado con las intervenciones del director del Colegio Mayor Rector Peset y de la portavoz de la campaña Pobresa Zero, Maite Puertes, quien ha subrayado "la necesidad de trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones a los problemas de la pobreza".

"Estamos asistiendo a un repunte de los discursos del odio y de grupos y partidos de la extrema derecha que están ganando posiciones de manera aterradora, culpabilizando a las personas excluidas, dificultando políticas sociales, enfrentándonos entre nosotros, los que tienen poco con lo que nada tienen", ha manifestado, al tiempo que ha instado a "combatir" estas posturas. Igualmente, ha remarcado "la necesidad de trabajar por la defensa de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo".

El acto ha concluido con la lectura del manifiesto de 2025, que recoge las principales demandas de la campaña.

20 AÑOS DE CAMPAÑA

Nacida en 2005 como una "gran" movilización global de la ciudadanía, Pobresa Zero surgió para hacer seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y hoy continúa su labor en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Desde entonces, la campaña ha contado con una amplia red, liderada por la Coordinadora Valenciana de ONGD, que reúne a organizaciones no gubernamentales, entidades de derechos humanos, asociaciones medioambientales, de mujeres, culturales, sindicales, académicas y religiosas, así como colectivos estudiantiles y plataformas sociales.

"Todas ellas comparten una misma convicción: que la lucha contra la pobreza solo será efectiva si la sociedad civil ocupa un papel protagonista en la exigencia de políticas públicas justas y sostenibles", han apuntado.