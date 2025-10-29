Podem, sobre el aniversario de la dana: "La presencia de Mazón en el funeral es una humillación a las víctimas"

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podem en la Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, ha señalado este miércoles, cuando se cumple el aniversario de la dana que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia, que es "una humillación" para las víctimas la presencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en el funeral de estado.

"Hoy se celebra un funeral de estado por las víctimas de la dana que merece todo nuestro respeto. Sin embargo, denunciamos que asista el asesino de las víctimas. La presencia de Mazón es una humillación y una falta de respeto absoluta a las víctimas y a todos los valencianos", ha reprochado la dirigente de Podem.

A su juicio, donde debería estar Mazón "es en prisión como responsable de 229 homicidios imprudentes" y ha acusado al PP de estar "blanqueando y protegiendo" a un presidente "agarrado al sillón que aún no ha dado explicaciones de su gestión criminal del 29O" ni de sus "constantes cambios de versión de su agenda" de ese día.

"No se le cae la cara de vergüenza porque no tiene pero los ciudadanos tenemos el derecho a saber dónde fue tras la sobremesa en El Ventorro y tras dejar a Maribel Vilaplana --la periodista que comió con él ese día-- en el parking porque a su despacho a trabajar no fue y al Cecopi tampoco", ha denunciado.

Por contra, ha afirmado que lo que sí se sabe es que "llegó tarde, se alertó tarde a la gente y se perdieron vidas que se podrían haber salvado". "Llevamos un año de un Consell que echa balones fuera, que se pelea con el Gobiern central en una batalla partidista cuando ninguno estuvo a la altura", ha dicho, y ha señalado que Podemos seguirá "peleando para que las víctimas tengan verdad, justicia y reparación", tanto en la Comisión en el Congreso y en el juicio, en el que es acusación popular.

"Como valencianos le decimos alto y claro a este Gobierno que ni olvidamos ni perdonamos, vamos a echarlos y a conseguir que paguen por sus crímenes", ha afirmado.