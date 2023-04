Podem reitera la seua oferta de primàries a Yolanda Díaz i diu que el PSOE els té "por" perquè "són incòmodes"

Diu que Podem està més unit que mai encara que alguns líders regionals recolzen el projecte de Sumar

El portaveu de Podem, Pablo Fernández, ha reiterat l'oferta de primàries a Yolanda Díaz, al mateix temps que ha considerat que la formació en moltes ocasions és incòmoda per al PSOE perquè ells els "arrosseguen" a "posicions més transformadores".

Segons ha explicat hui dilluns a una entrevista a RNE arreplegada per Europa Press, després de l'anunci ahir de la candidatura de Yolanda Díaz a les eleccions generals amb la formació Sumar, des de Podem segueixen pensant que és "necessari" un acord electoral perquè "encara que" són "espais polítics diferents", poden "arribar a un acord". "I per açò la nostra mà segueix estesa per a acordar unes primàries obertes a la ciutadania", ha aclarit.

I ha afegit que a Podem els agradaria que eixe acord es puga "tancar com més prompte millor", perquè des de la formació creuen que l'han posat "molt fàcil" i que han fet "tot el possible" durant aquestes setmanes.

"Creiem que l'acord hauria d'haver-se assolit i ens sorprèn un poc que no haja sigut així" per una qüestió en la qual "pareix que coincidim o suposadament coincidim tots els partits polítics", fent referència a les primàries obertes.

PODEM INCOMODA Al PSOE

Respecte al seu actual soci de coalició, Fernández ha dit que "el PSOE ha assumit que es van acabar ja els governs en solitari i que els governs de coalició han vingut per a quedar-se" i "està clar que no vol que el seu soci siga Podem, perquè sempre fa possible l'impossible", ha recalcat.

En la seua opinió, el partit de Sánchez vol "una esquerra que no siga verdaderament transformadora". A la qual cosa ha afegit que, encara que creuen que Yolanda Díaz ha fet un "treball excel·lent", Podem en moltes ocasions és "incòmode per al PSOE" perquè l'"arrossega a posicions més transformadores".

I finalment, a la pregunta d'una possible fissura a l'organització després que alguns líders regionals del partit decidiren assistir a l'acte de Sumar pel seu compte, ha recalcat que en "cap cas" consideren que alguns líders s'hagen desmarcat de la posició oficial de la direcció del partit i que Podem està --ha conclòs-- "més unit que mai en la seua història".