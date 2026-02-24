Podem: "Si la jueza de la dana cree que hay que imputar a Mazón es porque hay indicios suficientes"

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), y la coordinadora general de Podem País Valencià y portavoz de Podemos, María Teresa Pérez (i), en una imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podem, Mª Teresa Pérez, ha defendido que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana "ha hecho una instrucción exhaustiva y minuciosa, y si ella cree que hay que imputar a Carlos Mazón ['expresident' de la Generalitat y diputado del PP en Les Corts] es porque hay indicios suficientes de su responsabilidad”.

Así lo ha manifestado después de que la magistrada que investiga la gestión de la tragedia que provocó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024 haya acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra Mazón. La competencia para investigarle corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.

En declaraciones remitidas a los medios, Pérez ha denunciado que los cargos del entorno de Mazón, en sus comparecencias judiciales en la causa de la dana, “seguían mintiendo, dando versiones contradictorias hasta el punto de tener que repetir varias comparecencias”, al tiempo que ha recordado que la magistrada ofreció al 'expresident' declarar voluntariamente “y nunca ha querido hacerlo, además de mantenerse aforado como diputado para eludir la justicia”.

La dirigente ‘morada’ también ha reprochado al que fuera jefe del Consell que haya tenido “actitudes y acciones que han supuesto constantes insultos y humillaciones a las familias de las víctimas”.

“Llevamos 16 meses diciendo que Mazón era el último responsable de la gestión criminal de la dana, pero, más allá de lo político, era necesario una investigación judicial impecable como la que se ha hecho para que pueda haber depuración de responsabilidades y, sobre todo, reparación real a las víctimas de la dana, que es lo que hemos buscado en Podem desde el primer minuto”, ha manifestado.