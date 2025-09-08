Podemos pide a la jueza que cite a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que ejerce Podemos en la causa en la que se investiga la gestión de la dana ha pedido a la magistrada instructora que cite a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el jefe del Consell, Carlos Mazón, el día de las riadas, tras la carta que difundió el pasado viernes y para que detalle "qué llamadas recibió el presidente, en qué momentos, sobre qué cuestiones y cuál fue su reacción".

Así consta en un escrito presentado por Podemos en el juzgado --plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja-- que investiga la gestión de la riada, que provocó 228 víctimas mortales y arrasó buena parte de la provincia de Valencia. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fuera 'número dos' de este departamento Emilio Argüeso.

Podemos adjunta la carta abierta publicada por Vilaplana y en la que la periodista señala que, en un momento determinado de la comida, el 'president' "empezó a recibir llamadas que interrumpieron" la conversación que mantenían "de manera continuada" y afirma que ella siguió en el restaurante "completamente ajena a esas comunicaciones". "No pregunté, no participé, ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto", apunta en el escrito.

La acusación popular que representa Podemos cree que puede resultar "de interés" que, por parte de Vilaplana, "se detalle qué llamadas recibió el Sr. Presidente, en qué momentos, sobre qué cuestiones y cuál fue su reacción, para terminar de vislumbrar cómo fue el proceso de toma de decisión del envío del mensaje ES-Alert" a la población el día de la dana, y que tuvo lugar a las 20:11 horas.

La jueza ha rechazado en otras ocasiones la citación como testigo de Vilaplana al considerar que no resulta "factible" desplazar "sustancialmente" el objeto de la investigación hacia la actuación del jefe del Consell, "dada su condición de aforado y que no es parte en el procedimiento".