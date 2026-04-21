El poder del rumor y la obsesión llegan a Rambleta con 'Los cuernos de don Friolera'

'Los Cuernos De Don Friolera' - MARCOSGPUNTO

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta acogerá el 25 de abril la representación de 'Los cuernos de don Friolera', dirigida y adaptada por Ainhoa Amestoy, una de las obras más emblemáticas de Ramón María del Valle-Inclán y pieza fundamental del teatro español del siglo XX. La obra explora los celos, el honor y la hipocresía social, combinando humor, tragedia y crítica social en una historia que, pese a su origen hace más de 100 años, dialoga de forma directa con la realidad contemporánea, según ha informado la sala valenciana en un comunicado.

La trama gira en torno a Don Friolera, un militar obsesionado con la honra y la disciplina que recibe una nota anónima con información infundada que pone en duda la fidelidad de su esposa, Doña Loreta, en un "paralelismo" con la proliferación actual de las fake news.

Incapaz de gestionar el rumor, el protagonista desemboca en un "aquelarre de celos y honra trasnochada" que lo llevará a planear una trágica venganza. La confrontación culmina en una serie de acontecimientos "tan trágicos como irónicos" que subrayan la hipocresía y el absurdo código del honor, al tiempo que evidencian la dimensión "crítica y grotesca" de la obra.

"La obra parte de un bulo, cuyo destinatario engorda hasta perder el control y desembocar en un terrible acto de violencia machista del que, como suele suceder, la peor parte recae en la víctima más débil", explica la directora Ainhoa Amestoy. 'Los cuernos de don Friolera', que encabeza la trilogía 'Martes de Carnaval', constituye una de las piezas clave en las que Valle-Inclán desarrolló el esperpento en toda su amplitud.

El autor cuenta de manera "extraordinariamente moderna" la misma historia desde perspectivas diferentes, combinando teatro de títeres, representación teatral y romance de ciego. El montaje propone una lectura contemporánea del texto, conectando el universo valleinclanesco con problemáticas actuales como la difusión de bulos, la presión social y las consecuencias de una concepción rígida del honor.

'Los cuernos de don Friolera' es un texto que "permite reflexionar sobre la identidad y sobre hasta qué punto actuamos condicionados por la mirada social". "El esperpento no está tan alejado de la realidad que vivimos diariamente. La puesta en escena sitúa a Friolera en un espacio simbólico que recuerda a una corrala contemporánea, plaza pública o paredón, donde todos conocen sus intimidades y lo observan constantemente, intensificando su espiral de celos y desesperación", señala la sala.

Esta producción cuenta con ocho candidaturas en los Premios Max 2026, entre ellas a Mejor Espectáculo de Teatro, Mejor Dirección, Mejor Adaptación y Mejor Elenco de Teatro, consolidando la propuesta como uno de los montajes teatrales más destacados de la temporada.

El montaje reúne un sólido reparto de reconocida trayectoria, encabezado por Miguel Hermoso, Armando del Río y Lidia Otón, junto a Ester Bellver, Pablo Rivero Madriñán, José Bustos, Miguel Cubero e Iballa Rodríguez, quienes dan vida a este universo "grotesco y profundamente humano".