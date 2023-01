Podólogos de la Comunitat alertan sobre los "errores" en consejos para cuidar los pies que dan influencers

VALÈNCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha alertado de que cada vez es mayor el número de influencers que tanto en redes sociales como en programas de televisión dan recomendaciones para mejorar la salud de los pies "sin ningún tipo de base científica ni formación sanitaria en Podología, y esto puede suponer un riesgo".

"Es muy importante que la población tenga en cuenta que cualquier información que reciban, en este caso sobre la salud de los pies, tiene que venir dada por un profesional que haya cursado esos estudios sanitarios y que tenga una formación que valide las recomendaciones que están dando. No sólo nos encontramos que estas personas famosas simplemente dan opiniones propias de lo que parece que les ha ido bien y que no tienen fundamentos científicos, sino que nos encontramos ante gente que diagnostica y ofrece tratamientos. Esto se llama intrusismo", ha afirmado en un comunicado la presidenta del ICOPCV, Pilar Nieto.

"Recientemente hemos escuchado barbaridades a presentadoras de televisión en programas nacionales y a influencers con más de 70.000 seguidores en Instagram que aseguran cómo corregir juanetes u otro tipo de patologías en los pies con técnicas que no son aprobadas por la comunidad científica, que no están demostradas y que pueden llevar a error o a gastar dinero en productos que realmente no son eficientes", ha incidido Maite García, vicepresidenta del ICOPCV.

Junto a esto, los podólogos han resaltado que "lo más grave" no sólo es que estas personas den consejos, sino que además "desmientan y resten credibilidad a los tratamientos ofrecidos por profesionales universitarios cualificados".

En relación con los juanetes, desde el ICOPCV se asegura que sí son hereditarios, "aunque estén diciendo que no". "Esto no quiere decir que sí o sí, si mi madre o mi padre tienen yo vaya a tener. Esto significa que tendré mayor disposición a padecerlos y, evidentemente, según el grado que tenga con prevención podré evitar su aparición o retrasarla", ha explicado Maite García.

Sobre los separadores interdigitales silicona, los podólogos aseguran que no curan, no tratan absolutamente nada, y que sólo estiran la musculatura intrínseca del pie. Además, especifican que sólo está descrito científicamente que tienen efectos correctores y paliativos las ortesis de silicona que son realizadas a medida.

Respecto a andar descalzo, los expertos inciden en que esto no es beneficioso para todo el mundo, ya que hay personas con patologías de base en las que incluso puede ser perjudicial andar descalzo o usar calzado minimalista.

Sobre el calzado extremadamente fino y bajo, desde el Colegio han señalado que este tipo de calzado tampoco es para todos. De hecho, su uso en personas adultas debe ir acompañado de una adaptación progresiva de al menos un año. "En algunas ocasiones, hemos llegado a ver atrofias de la grasa plantar, tendinopatía del tendón de Aquiles y neuritis", ha señalado Pilar Nieto.

En relación con el calzado ancho, los podólogos han explicado que la idoneidad de este tipo de zapato no es ninguna novedad y que son precisamente ellos los que llevan años reclamando a las marcas comerciales la importancia de crear diseños que respeten el ancho natural del pie.

Sobre los pies de los niños, en este caso los podólogos inciden en que el paciente pediátrico debe ser valorado por un especialista, porque no todos los niños tienen el mismo desarrollo ni tienen la misma genética por lo que su evaluación debe ser individualizada.