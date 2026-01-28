La Policía detiene a cinco personas por el asalto violento a una vivienda en Alicante e interviene cinco armas de fuego

Archivo - Sucesos.- Detenido en Alicante un hombre buscado por Países Bajos por delitos sexuales a menores - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, cuatro en Alicante y una en Elche, y han intervenido cinco armas de fuego, en una operación que arrancó tras el asalto a una vivienda en Alicante por parte de un hombre armado con una pistola.

Un hombre llamó al CIMACC-091 y explicó que le habían asaltado en su propia casa y amenazado con un arma de fuego, y que, tras un fuerte forcejeo, el arma del asaltante cayó al suelo y, al verse desarmado, huyó del lugar.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, además de hallar el arma municionada y en condiciones de ser disparada, también encontradon en el lugar un rollo de cinta plástica de embalaje y una bolsa de bridas, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Ante la gravedad de los hechos relatados por la víctima, la intervención de un arma de fuego perfectamente funcional y de útiles para la inmovilización de la víctima, los agentes iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Tras varias gestiones policiales, los agentes identificaron al hombre que presuntamente había asaltado la vivienda, un varón de 39 años de edad que, tras varias comprobaciones, fue localizado finalmente en Elche y detenido por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

MÁS DETENCIONES

Durante la investigación, los agentes comprobaron que además del hombre detenido había varias personas más relacionadas con los hechos, concretamente tres varones de entre 44 y 49 años de edad. Según las investigaciones, presuntamente planearon junto al primer investigado asaltar el domicilio, inmovilizar a la víctima y robarle.

Una vez identificados plenamente los tres varones, fueron localizados por los agentes y detenidos por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

INTERVENCIÓN DE MÁS ARMAS

Por último, y después de realizar otras comprobaciones, los agentes realizaron una inspección policial en un comercio de Alicante relacionado con uno de los investigados, en el que los agentes hallaron e intervinieron cuatro armas de fuego y detuvieron a la responsable del establecimiento, una mujer de 43 años de edad, por la presunta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.

Los cinco detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante quien decretó el inmediato ingreso en prisión para los cuatro varones detenidos. La mujer detenida ha quedado en libertad.