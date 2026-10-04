La Policía investiga una agresión con arma blanca en grupo a un joven de 18 años en València

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un chico de 18 años ha resultado herido por arma blanca al ser presuntamente atacado por un grupo de jóvenes, según han confirmado fuentes policiales y sanitarias.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que se produjeron en la noche de este sábado a la altura del número 11 de la calle Dolores Alcaide de la ciudad, situada en el barrio de Jesús.

Según explican a Europa Press las fuentes policiales, supuestamente un grupo de jóvenes ataco a otro y uno de ellos resultó herido por arma blanca, por lo que tuvo que ser trasladado al centro hospitalario. Aún no se han producido detenciones y este cuerpo de seguridad mantiene abiertas las pesquisas para aclarar lo sucedido.

Según publica Las Provincias, la víctima corrió hasta ponerse a salvo, con un corte en el costado de unos 20 centímetros, y fue auxiliada por sus amigos y un grupo de falleros. Añade que la agresión se produjo con un machete y que fue para robar patinetes.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha señalado que se recibió un aviso para acudir a la calle Cooperativa de San Fernando --muy próxima a donde se produjo la agresión-- y hasta el lugar se envió una unidad del SAMU que trasladó al joven al Hospital Peset.