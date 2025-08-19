La Policía investiga la agresión a un joven por parte de un grupo de personas en plena calle en València

Archivo - Un uniforme de un agente de la Policía Nacional en València. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan la agresión de un grupo de personas a un joven que sufrió múltiples lesiones en la madrugada del 13 de agosto en una calle de València, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y avanza Levante-EMV.

Los hechos sucedieron sobre la 1.00 horas del pasado día 13 en la calle Esteve Victoria. Según testigos, un grupo de siete jóvenes agredió a la víctima que, de acuerdo con la información publicada, es un chico de 22 años que estaba solo y sufrió fractura de tibia y perdió varios dientes.

La Policía investiga los hechos y busca a los presuntos autores de la agresión.