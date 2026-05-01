Policía levanta tres actas de propuesta de sanción a miembros del Panathinaikos en el partido contra el Valencia Basket

Una imagen del partido - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha levantado cuatro actas de propuesta para sanción por la Ley del Deporte 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en el partido celebrado este jueves entre el Valencia Basket y el Panathinaikos en el Roig Arena de la capital valenciana. Tres de ellas han sido para miembros de la expedición del equipo griego.

Según ha informado este viernes la Policía en un comunicado, tres de las propuestas de sanción han sido para miembros de la expedición del equipo visitante cuando a falta de cinco segundos de la finalización del partido "se produjeron varios incidentes".

Entre ellos, cita "irrumpir en la zona de la mesa de anotaciones, negarse a ocupar sus localidades, entorpecer el normal desarrollo del partido al dirigirse a los árbitros, desobedecer las instrucciones de la Policía Nacional y creando con todo ello una situación de riesgo para la seguridad del evento deportivo". También se ha propuesto para sanción por otros hechos diferentes a un espectador del encuentro.

El Valencia Basket perdió este jueves en casa por 105-107 contra al Panathinaikos AKTOR en su segundo partido de los cuartos de final en la Euroliga 2025-26, con lo que queda con 0-2 en el cómputo global de la competición tras una canasta de Nigel Hayes-Davis para los griegos en la prórroga y sobre la bocina.