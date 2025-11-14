La Policía Local de Alicante estrena una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano y coches patrulla

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este viernes una decena de nuevos vehículos incorporados a la Policía Local, dentro del proceso de renovación de la flota acordada en los pactos presupuestarios alcanzados por el equipo de gobierno 'popular' con Vox, que está en la oposición. El cuerpo municipal también estrena una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano para "acercarse a los barrios y playas a atender quejas, consultas o sugerencias".

Esta oficina, que se estrena este sábado en el mercadillo de Teulada, está dotada de asientos y mesa de despacho para la atención a los ciudadanos, cuenta con placas solares en el techo para aumentar su autonomía eléctrica y preinstalación de internet, así como con la posibilidad de instalar un monitor por si fuera necesario montar un Puesto de Mando Avanzado en caso de catástrofe, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Los seis nuevos coches patrulla híbridos, del modelo Focus de Ford, están destinados a prestar servicio de seguridad en el casco urbano y los tres todoterrenos Ford Ranger, tipo 'pick up', van dirigidos a las partidas rurales. "Dotados de gran potencia disponen de cabestrante para el rescate de vehículos atrapados, 'snorkel' para vadear zonas de aguas y plataforma posterior de carga cubierta para el traslado de material", ha añadido el Ayuntamiento de Alicante.

El edil de Seguridad, Julio Calero, ha afirmado que "esta oficina se va a desplazar a diario por la ciudad con apoyo de la policía de barrio en los puntos de mayor necesidad para atender a los vecinos" y "celebraciones multitudinarias" como la Santa Faz o carnaval, "entre otras necesidades que se planteen".

"El primer servicio que prestará será este sábado en el mercadillo de Teulada, pero se valora su presencia en plazas públicas de los centros de los barrios como pueda ser plaza de Argel, la zona de Colonia Requena, Ciudad de Asís, la plaza de Juan Pablo Segundo y otros barrios, además de las playas, especialmente durante el verano", ha comentado el concejal.

Además, se ha incorporado un vehículo eléctrico para atender el servicio de la Policía Local en la isla de Tabarca, "facilitando el desplazamiento a los agentes allí destinados y el auxilio al ciudadano, especialmente en época estival cuando se registra una mayor afluencia de personas", según el consistorio.

Igualmente, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que "se está ultimando el proceso de contratación del suministro de otros 27 coches patrulla", preadjudicado a la mercantil Transitel SA.

"El ayuntamiento está realizando un gran esfuerzo para renovar la flota de vehículos de la Policía Local de Alicante con incorporaciones todos los años de nuevas unidades, como estos once vehículos incorporados y otros 27 nuevos coches patrulla, cuyo proceso de licitación se está ultimando, y se incorporarán en los próximos meses, tal y como viene contemplado dentro de los acuerdos de gobierno a propuesta del grupo municipal de Vox", ha explicado Calero.

Asimismo, ha indicado que "a finales del pasado año se incorporaron diez motocicletas BMW de 600 centímetros cúbicos" y en marzo "nueve SUV Ford Cuga", con "una inversión cercana a los 2,7 millones de euros entre 2024 y 2025".

Y ha añadido que "el esfuerzo municipal en la modernización de los servicios de seguridad locales no acaba con la renovación de vehículos policiales, sino que también se ha mejorado el equipamiento de seguridad de los agentes", como chalecos antibalas, cascos, escudos de protección o armas, "además de adjudicarse recientemente por más de 800.000 el nuevo contrato para renovar los uniformes".

NUEVA JEFATURA

Calero ha resaltado igualmente "la inversión en mejora de las infraestructuras policiales con las obras ya en marcha para completar la Jefatura Central de la Policía Local en la avenida Locutor Vicente Hipólito con un presupuesto de 2,8 millones de euros, para que pueda estar operativa hacia el mes de abril de 2026".

"Esta es una obra de gran envergadura que impulsa el equipo de gobierno 'popular' dentro de los acuerdos de gobierno con Vox. Va a dar mayor proyección a la Policía Local, junto con la renovación de la comisaría de Juan XXIII, en la calle Barítono Paco Latorre, que va a dar servicio a los barrios de la Zona Norte y que va a permitir seguir implementando la nueva organización por distritos, con el resto de comisarías existentes, así como con la incorporación de nuevos agentes y la mejora de los medios", ha detallado.

ACUERDO CON VOX

Por su parte, el concejal de Vox Mario Ortolá, que junto al resto de ediles de su grupo ha asistido a la presentación de estas novedades, ha afirmado en un comunicado que esta es "otra medida" de su grupo "cumplida para mejorar la situación de la Policía Local de Alicante, un cuerpo abandonado por el ayuntamiento desde hace años y paralizado en cuanto a medios técnicos, humanos y en lo relativo a infraestructuras".

"Nuestra prioridad es la seguridad de los alicantinos y de los propios agentes para que no trabajen con vehículos dignos de países tercermundistas. Los siguientes pasos, todos por exigencia de Vox, serán la comisaría de la Playa de San Juan y la de Juan XXIII, así como la llegada de los 27 vehículos adquiridos por 'leasing', que llegarán antes de verano, si todo va como debe", ha apuntado.

Según Ortolá, el equipo de gobierno del PP "llega muy tarde". "Si no fuera por la insistencia de Vox y las denuncias de los propios agentes, seguiríamos igual", ha sentenciado, para luego subrayar que hay que "centrarse en aumentar la plantilla, que padece un déficit de 200 agentes, y esa va a ser nuestra prioridad mientras se van cumpliendo las medidas de Vox ya citadas".