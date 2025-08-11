La Policía Local de Castelló evita tres robos en una semana gracias a la colaboración ciudadana

CASTELLÓ, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Castelló de la Plana ha evitado en la última semana tres robos en domicilios y propiedades privadas gracias a "la rápida y eficaz colaboración ciudadana", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por un lado, en la mañana de este domingo, los agentes detuvieron a un hombre de 38 años y vecino de la ciudad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. La actuación se produjo sobre las 07.00 horas, tras el aviso de un vecino al Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias, alertando de que un hombre que había forzado la valla de una obra en la calle Doctor Vicente Altaba y había accedido a una caseta donde se almacenaban herramientas y maquinaria de obra.

Al llegar al lugar, la patrulla localizó al sospechoso con los objetos ya dispuestos para ser trasladados, por lo que procedió a su detención. El arrestado y las diligencias fueron trasladados a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, el pasado martes a las 00.10 horas en el camino La Ratlla de Almazora, una patrulla sorprendió a un hombre en el interior de una propiedad privada tras recibir un aviso ciudadano. El individuo fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El tercer caso tuvo lugar el pasado viernes en la calle Joligroc, donde los agentes arrestaron a un hombre y una mujer, ambos con numerosos antecedentes policiales, por un presunto delito de robo con fuerza y allanamiento de morada.

Los sospechosos fueron sorprendidos mientras cargaban en un vehículo estacionado frente a la vivienda mobiliario y diversos enseres presuntamente sustraídos del interior. La intervención policial permitió recuperar los objetos y poner a los detenidos a disposición de la autoridad judicial.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha subrayado que "la implicación de los vecinos es una pieza fundamental en el mantenimiento de la seguridad en la ciudad". Además, ha destacado que la Policía Local trabaja de manera constante en coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar una respuesta ágil y efectiva ante cualquier incidencia.