La Policía Local de València identifica a 105 personas en el dispositivo especial para evitar disturbios

Junta Local Extraordinaria - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha realizado un total de 105 identificaciones y mantendrá durante toda la noche el dispositivo especial puesto en marcha para evitar posibles disturbios ante la convocatoria por redes que había realizado Blocus.

Además, según datos facilitados por el Ayuntamiento, los agentes han confiscado una pistola plástico y dos pasamontañas; han levantado un acta por pirotecnia y han intervenido cuatro máscaras.

Fuentes municipales recalcan que "el amplio dispositivo policial --València ha duplicado los agentes previstos para Halloween-- ha disuadido a estos grupos violentos y se han evitado males mayores".

"El fuerte dispositivo policial de la Policía Local, junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se perfiló en la Junta Local Extraordinaria celebrada el viernes, a petición de la alcaldesa, han disuadido las convocatorias de violentos que querían provocar disturbios y saqueos en los comercios", abundan.

Desde el consistorio aseveran que "habrá tolerancia cero con los violentos e incívicos que saqueen el comercio de la ciudad y que ataquen a la ciudad", al tiempo que recuerdan que el llamamiento realizado por Blocus en varias grandes ciudades españolas ha hecho que los establecimientos comerciales de esos lugares también hayan adoptado medidas preventivas.