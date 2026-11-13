La Policía Local de València inmoviliza dos patinetes eléctricos capaces de alcanzar los 138 km/h

Patinete intervenido - POLICÍA LOCAL VALÈNCIA

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha retirado de la circulación dos patinetes eléctricos capaces de alcanzar los 138 kilómetros por hora, una velocidad que multiplica por más de cinco el límite máximo de 25 km/h establecido para los vehículos de movilidad personal (VMP).

La intervención ha sido llevada a cabo por agentes de la unidad especializada en el control y vigilancia de los carriles ciclistas, que han detectado a dos personas circulando con estos vehículos durante un control, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Mediante el dinamómetro han comprobado que los patinetes alcanzaban los 138 km/h, unas prestaciones incompatibles con su consideración como VMP. Ambos vehículos han sido inmovilizados y sus conductores serán denunciados, con sanciones que pueden rondar los 500 euros, además de otras por haber realizado varias modificaciones a los patinetes.

ESTABLECIMIENTOS QUE FACILITAN LA MODIFICACIÓN DE LOS PATINETES

La labor de vigilancia de la Policía Local también ha permitido detectar que determinados establecimientos venden patinetes limitados a 25 km/h, aunque tienen capacidad para alcanzar velocidades próximas a los 140 km/h.

Además, las mismas tiendas facilitan herramientas, instrucciones y vídeos para eliminar estas limitaciones. Aunque estos vehículos pueden utilizarse legalmente en circuitos privados, no pueden circular por las vías públicas si incumplen los requisitos establecidos por la normativa.

Las empresas están siendo investigadas por posibles infracciones muy graves contra los derechos de los consumidores y usuarios, al comercializar vehículos conociendo los riesgos que puede representar su utilización.

UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD VIAL Y LA MICROMOVILIDAD

La Policía Local advierte de que estos vehículos suponen un grave peligro para sus conductores, peatones, ciclistas y demás usuarios de la vía. Sus elevadas velocidades incrementan considerablemente la gravedad de las consecuencias de un posible siniestro.

Preocupa especialmente que en la mayoría de los casos son adquiridos y utilizados por menores de edad sin permiso de conducir, pese a contar con prestaciones muy superiores a las permitidas para los VMP. La proliferación de estos vehículos amenaza también a la micromovilidad, al introducir en los carriles bici vehículos incompatibles con una circulación segura.

La unidad de VMP mantiene los controles preventivos a diario por los diferentes barrios de la ciudad y las investigaciones para detectar estas prácticas, retirar los vehículos ilegales y garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente las vías ciclistas de la ciudad.