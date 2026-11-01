La Policía Nacional detiene a 22 personas en València durante el dispositivo especial de la noche de Halloween

Dispositivo de la Policía Nacional en la noche de Halloween en València
Dispositivo de la Policía Nacional en la noche de Halloween en València - POLICÍA NACIONAL
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: domingo, 1 noviembre 2026 11:24
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   VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Policía Nacional han arrestado a 22 personas por distintos delitos durante el dispositivo especial de seguridad en la ciudad de València con motivo de la celebración de la festividad de Halloween.

   El operativo se ha desarrollado en las zonas de mayor aglomeración de ciudadanos, a fin de garantizar la normal y pacífica convivencia y prevenir la comisión de actos delictivos, según ha explicado el cuerpo policial.

   Desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana, se ha identificado a 431 personas y ha habido 22 detenidos por diversos delitos, tales como salud pública, hurto, estafa o quebrantamiento, entre otros. También se han levantado 104 actas de droga, 12 por tenencia de armas y tres actas por otros motivos.

   El despliegue ha contado con agentes de las diferentes Brigadas de la Comisaría Provincial de Valencia, así como de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad Aérea de la Policía, entre otras. Se adjuntan fotografías.

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