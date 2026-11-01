Más de 110 identificados y 23 actas por armas, drogas y otros objetos en la segunda convocatoria de Blocus en Palma

Concentración de un grupo denominado Gen Z, vinculado al movimiento juvenil Blocus, a 30 de octubre de 2026, en Palma- Javier Fernández - Europa Press

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a 112 personas y ha levantado 23 actas, por tenencia de armas, drogas y otros objetos, este sábado en la segunda convocatoria del movimiento Blocus en la plaza de España de Palma.

El dispositivo de 'Halloween' de la Policía Nacional se ha saldado también con un menor entregado a los padres por cometer infracciones. Según ha informado el cuerpo policial, también se han levantado cinco actas por armas, ocho por drogas y diez por llevar otros objetos, entre ellos piedras.

Estos son los resultados de los registros que llevaron a cabo las patrullas en la plaza de España y alrededores durante la tarde de este sábado en la que había convocada una supuesta concentración por parte de Blocus.

Sin embargo, más allá de la presencia policial y de los registros a jóvenes, la situación en el centro de la ciudad fue de normalidad y tranquilidad en una concurrida plaza con gente disfrazada con motivo de 'Halloween'.