La Policía Nacional detiene en Alginet a dos hombres con 377 kilos de hachís

La Policía Nacional detiene en Alginet (Valencia) a dos hombres con 377 kilos de hachís. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Alginet a dos hombres, de 36 y 37 años, tras intervenirles 377 kilos de hachís, según ha informado en un comunicado la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana.

Los detenidos, presuntos autores de un delito contra la salud pública, fueron sorprendidos in fraganti cuando iban a realizar una transacción de sustancia estupefaciente. Los 377 kilos de hachís localizados por los agentes se encontraban en el interior de un vehículo de gran cilindrada.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio en las inmediaciones del polígono industrial de Alginet cuando los agentes observaron un vehículo de gran cilindrada que realizaba maniobras de conducción anómalas y cuyo conductor mostraba una actitud nerviosa.

Tras seguir a ese coche, los policías observaron que el turismo se detenía y que tras unos minutos de espera llegaba al lugar en el que se encontraba, en un vehículo de alta gama, otro hombre que estableció contacto con el otro conductor.

En el momento en el que este último se disponía a entregar las llaves del coche al segundo, los agentes intervinieron identificándose como policías.

Tras inspeccionar el turismo, localizaron en su interior nueve fardos de hachís que sumaban un total de 377 kilos. Los investigadores intervinieron la droga, los dos vehículos y un dispositivo tecnológico para eludir las vigilancias policiales que fue localizado en uno de los coches.

Los agentes procedieron a detener a los dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Posteriormente, ambos pasaron a disposición judicial.