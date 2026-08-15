La Policía Nacional detiene a cuatro personas de un clan familiar por un tiroteo en el barrio de la Coma

Policía Nacional en Paterna - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a cuatro personas de un clan familiar, tres hombres y una mujer, como presuntos autores de los delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas, tras un tiroteo cometido el pasado 16 de marzo en el barrio de la Coma.

Los hechos se remontan al 16 de marzo, cuando alrededor de las 22:40 varios vecinos alertaron a la Sala CIMACC 091 tras escuchar múltiples detonaciones en calle y disparos contra la vivienda de una mujer. Varios indicativos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y observaron en la Plaza Benicarló al menos 14 vainas percutidas, según han informado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Los presuntos autores del tiroteo también se habían desplazado a una vivienda ubicada en el mismo barrio para disparar contra un inmueble a sabiendas que en su interior se encontraba una mujer. Las balas traspasaron la puerta e impactaron en el interior, quedándose las postas incrustadas en la vivienda.

Seguidamente, los agresores huyeron a bordo de una furgoneta y escondieron las armas en un vehículo próximo, que fue localizado por los indicativos de Policía Nacional. Dentro del coche, los policías encontraron dos escopetas, un fusil de largo alcance, un revolver y numerosa munición, utilizados presuntamente en el tiroteo. Las armas fueron custodiadas por los agentes y examinadas por la Brigada Local de Policía Científica de Paterna.

Tras las gestiones de investigación llevadas a cabo por el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, se ha identificado a los presuntos participantes y se detuvo a tres hombres y una mujer del mismo clan familiar. En concreto, son dos hermanos, su sobrino y la expareja sentimental de uno de los detenidos. Carecían del permiso para el porte y uso de las armas de fuego intervenidas.

Los arrestados pasaron a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de tenencia ilícita de armas y amenazas.