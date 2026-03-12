La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre por impacto de bala en Alicante

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 59 años por impacto de bala en un incidente con disparos de arma de fuego en el barrio de Carolinas de la ciudad de Alicante, según fuentes del cuerpo de seguridad.

Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche, alrededor de las 22.00 horas, en esta zona de la capital alicantina y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre qué ha podido pasar ni si ha habido detenciones.

Según han concretado desde el cuerpo policial, en ese altercado, en el que hubo disparos de arma de fuego, este varón resultó herido y, aunque intentaron reanimarlo, se acabó confirmando su fallecimiento.

Tras activarse el protocolo de delitos violentos, efectivos de la Policía Nacional de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona para preservar el escenario del suceso. Posteriormente, agentes de Policía Cientifica y Policía Judicial se encargaron de realizar la correspondiente inspección ocular.

El cuerpo de seguridad ha informado de que ya se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer estos hechos y ha precisado que "no se va a dar información alguna que perjudique" dichas pesquisas.