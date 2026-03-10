La Policía Nacional realiza un simulacro de incidente crítico en el Estadio Ciutat de València

Imagen del simulacro en el Ciutat de València - CNP

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha realizado un simulacro de incidente de carácter terrorista con víctimas y rehenes en el Estadio Ciutat de València. Agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional han participado en la resolución de un hipotético ataque de personas armadas, en el marco de los protocolos de formación y coordinación policial.

Esta actuación ha tenido como objetivo testear la rapidez y eficacia de la respuesta policial en un acto de estas características en la ciudad de València, concretamente durante el desarrollo de un supuesto encuentro de fútbol, así como comprobar los procedimientos del Protocolo Nacional de Actuación ante Incidentes Críticos y del Plan de Actuación ante la Comisión de Ataques Terroristas e Incidentes de Especial Gravedad, tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En el ejercicio han participado efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), del Equipo de Negociadores (ENITE) de la Comisaría General de Información, así como diversas unidades de Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, tales como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad Aérea de la Policía Nacional, Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana.

Además, se ha contado con los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX-NRBQ) de la Brigada Provincial de Información y agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica, entre otros.

ACTUACIÓN COORDINADA

La Sala CIMACC 091 ha coordinado la respuesta operativa, al llevar a cabo las primeras actuaciones de la UIP y activar los protocolos ante un supuesto incidente de especial gravedad, todo ello con el apoyo de otras unidades, como Medios Aéreos.

Los TEDAX-NRBQ y Guías Caninos han comprobado la presencia de posibles amenazas y agentes de Policía Científica han realizado la inspección ocular técnico-policial del lugar, a fin de recoger vestigios y analizar el escenario.

Asimismo, para poder desarrollar esta práctica, se ha contado con el apoyo de LALIGA y del Levante Unión Deportiva, que ha cedido las instalaciones en las que se ha simulado el ataque con personas armadas.