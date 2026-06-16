La Policía recupera la navaja de 15 cm que usó un hombre al matar a otro en València

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VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han recuperado la navaja de 15 centímetros que usó un hombre de 24 años al matar este lunes en el barrio de Marxalenes, en València, a otro de 32, por causas que se están investigando, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El presunto autor del crimen fue arrestado tras los hechos después de que se entregara en una comisaría de Policía Nacional de la localidad valenciana de Burjassot con las manos todavía ensangrentadas.

Tras ser arrestado, el hombre ha pasado la noche en los calabozos y lo más probable es que no sea puesto a disposición judicial hasta mañana por el tipo de delito que se le atribuye.

El suceso tuvo lugar sobre las 18.15 horas en una clínica en València, donde el detenido supuestamente mató a otro hombre tras asestarle varias cuchilladas. Según publican algunos medios de comunicación, el móvil del crimen podría ser unos presuntos abusos sexuales. Al parecer, la víctima era un logopeda que estaba atendiendo a su hijo y el arrestado entendió que estaba abusando sexualmente del menor y acabó con su vida.

Rápidamente los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de València se desplazaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de la víctima y se hicieron cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos. Se está a la espera de la autopsia de la víctima.