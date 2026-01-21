Policías locales de Novelda estabilizan a un bebé de 15 meses que sufría convulsiones

Imagen de un coche de la Policía Local de Novelda (Alicante) - FACEBOOK NOVELDA AYUNTAMIENTO

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la Policía Local de Novelda (Alicante) ha logrado estabilizar a un bebé de 15 meses que sufría un episodio de convulsiones graves, según ha informado el cuerpo municipal en su cuenta de Facebook.

Los hechos han ocurrido a las 00.02 horas de este miércoles, cuando los agentes han recibido un aviso del 112 en el que han sido alertados de que el menor se encontraba en esta situación.

Tras ello, una patrulla se ha desplazado al domicilio y ha contactado con el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Siguiendo las instrucciones de los profesionales sanitarios, los policías han podido estabilizar al bebé.

Para agilizar el traslado sanitario, el CICU ha autorizado, en función de la emergencia, a trasladar al bebe con la madre en un coche patrulla de la Policía Local hasta el Centro de Salud de Novelda, desde donde, tras ser evaluado, ha sido derivado al Hospital de Elda.