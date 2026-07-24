Policías locales de Xàtiva salvan la vida de una bebé inconsciente en un centro comercial

La rápida intervención de la Policía Local de Xàtiva resulta decisiva para salvar la vida de una bebé - AUINTAMIENTO DE XÀTIVA

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actuación de la Policía Local de Xàtiva (Valencia) resultó decisiva este pasado jueves para salvar la vida de una bebé de un año que había dejado de respirar en las inmediaciones del centro comercial Plaza Mayor.

El aviso llegó pasadas las 21 horas a través del 112, que alertaba de una menor de corta edad que se encontraba inconsciente y sin respuesta aparente en el interior del centro comercial, por lo que se requirió de manera urgente la presencia policial y de los servicios sanitarios, informa el Ayuntamiento de Xàtiva.

De forma inmediata, varias patrullas de la Policía Local se desplazaron al lugar para prestar asistencia. Durante el acceso al centro comercial, los agentes observaron un turismo de color blanco cuyos ocupantes solicitaban ayuda policial. Se trataba del padre de la menor, quien pidió auxilio urgente para socorrer a su hija, ya que no respondía ni respiraba.

Los policías locales iniciaron seguidamente las técnicas de reanimación. En concreto, practicaron las maniobras de desobstrucción de la vía aérea aplicando la maniobra de Heimlich, lo que permitió que la bebé recuperara brevemente la respiración y la conciencia. Al mismo tiempo, otros agentes dieron apoyo a sus compañeros y prepararon el dispositivo DESA por si la menor entraba en parada cardiorrespiratoria.

Pocos instantes después llegó una unidad del SAMU, cuyos facultativos se hicieron cargo de la menor y la introdujeron en la ambulancia asistencial para continuar con las maniobras de reanimación avanzada. Como resultado de la intervención sanitaria, la bebé recuperó la respiración y unos signos vitales efectivos, tras lo que quedó bajo la asistencia y supervisión del personal facultativo para su posterior traslado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Según consta en el informe de la intervención, el personal facultativo del SAMU destacó la trascendencia de la rápida actuación de los agentes, señalando que las primeras maniobras de reanimación practicadas por la Policía Local fueron determinantes para preservar la vida de la menor hasta la llegada de los servicios sanitarios especializados.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, felicita públicamente la profesionalidad demostrada por los agentes que salvaron la vida de esta niña de un año, así como la coordinación "ejemplar" con los servicios de emergencias: "Esta intervención pone de manifiesto la importancia de la formación continua de los cuerpos de seguridad y su capacidad de respuesta ante situaciones de extrema urgencia, en las que cada segundo es fundamental para salvar una vida".