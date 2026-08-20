La 'ponentà' deja el miércoles máximas de 44,7º en Alzira y una sensación térmica de 49º en Gandia

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VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 'ponentà' de este miércoles ha hecho subir los térmometros en la Comunitat Valenciana hasta alcanzar máximas de 44,7º en Alzira, aunque la sensación térmica se ha elevado hasta los 49º en Gandia, según datos de Avamet.

Así, el índice de calor, la temperatura que percibe el cuerpo humano al combinar la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire, ha llegado a los 48º en les Alqueries, Albuixech, Oliva o Miramar, mientras que en València, Corbera o Sueca ha sido de 47º.

En la red de estaciones de Aemet, el mercurio ha marcado máximas que en Carcaixent han llegado a los 44,5º, en Xàtiva a los 44,3º; en el aeropuerto de València, 43,7º; en Sagunt, 43,6º; en Pego, 42,9º; en València, 42,8º; en Orihuela, 42,6º; en Polinyà de Xúquer, 42,5º; en Ontinyent, 42,1º; en Llíria, 42º; en Villena, 41,8º; en Oliva, 41,7º; en Turís, 41,4º; en Barx, 41,3º; en Bicorp, 41,3º; en Miramar, 40,9º; en Segorbe, 40,9º o en Elx, los 40,7º.

Por su parte, la temperatura máxima registrada el miércoles en el observatorio de València de Aemet ha sido de 42,8°C. Se trata del cuarto valor más alto desde que comenzaron las observaciones en 1869, tras los 44,5 del 10 de agosto de 2023; y los 43º del 26 de julio de 1881 y del 27 de agosto de 2010.

No obstante, se han producido una "gran diferencia entre zonas de playa y centro y zonas del oeste de la ciudad de València y del área metropolitana". Así, sobre las 20.00 horas se registraban 36,7 °C en el parque de Viveros, donde el viento de poniente giró a sur-sureste a las 15:30 horas, y 41,8º en el aeropuerto, con poniente todo el día.

De este modo, los datos observados son muy parecidos a la previsión, que preveía giro de viento a sur-sureste en zonas de playa y centro de València, con recorrido marítimo penetrando en tierra menos de 10 kilometros, mientras que en el oeste de la ciudad estaba previsto viento de poniente todo el día

Asimismo, a lo largo del día se han registrado diversos incendios como el del barranc del Carraixet, ya controlado; en una zona de cañar en El Camí de la Séquia de Múzquiz en Sueca, ya extinguido; en una zona de pinos en Vilamarxant o a última hora de la tarde, pasadas las 20.30 horas, en la margen de un barranco entre Atzeneta d'Albaida y Albaida.