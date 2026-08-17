El poniente provocará una situación meteorológica "muy adversa" el miércoles y jueves y dejará máximas de hasta 43º

Archivo - Una fuente durante una ola de calor del verano - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El episodio de viento de poniente que afectará a la Comunitat Valenciana este miércoles y jueves provocará una situación meteorológica "muy adversa" y dejará temperaturas máximas que podrán alcanzar los 43 grados tanto en zonas de prelitoral como de litoral, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además del peligro para la salud, sobre todo en personas vulnerables, los índices de peligro de incendios forestales serán extremos, con capacidad rápida de propagación por la combinación de calor, viento de poniente y humedad baja, con suelos y vegetación extremadamente secos.

En este contexto, ha apuntado que, aunque las temperaturas han bajado respecto a julio, la primera quincena de agosto se han registrado valores muy altos de forma persistente, con lo que la primera quincena de agosto en la Comunitat Valenciana es la más cálida desde al menos 1950, con una anomalía de +2,8º.

La previsión es que el día más cálido del episodio de poniente sea el miércoles. Las temperaturas máximas comenzarán a bajar el jueves, pero el jueves, como se prevé que persista el poniente de madrugada, la madrugada será muy cálida, avanza Aemet.

Sin embargo, tras el pico cálido de miércoles y jueves, durante este próximo fin de semana se producirá un acusado descenso térmico que se prolongará los primeros días de la semana próxima, con temperaturas medias "incluso más bajas que el promedio normal de final de agosto".

En todo caso, los días más adversos de la semana serán miércoles y jueves, sobre todo el primero, que será el más adverso de este nuevo pico cálido. Por ello, Aemet ha pedido permanecer "atentos a la actualización de las previsiones y avisos y, sobre todo, muy pendientes de recomendaciones y normas del 112".